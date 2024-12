Lecture Zen Résumer l'article

Aucune plateforme de lancement n’a encore été évoquée pour The Witcher 4, dont le premier trailer a été dévoilé durant la cérémonie des The Game Awards. Pour une sortie sur les consoles actuelles, il y a même l’ombre d’un doute.

The Witcher 4 sortira on-ne-sait-quand et, aussi, on-ne-sait-où. CD Projekt Red a profité de la cérémonie des The Game Awards 2024 pour diffuser la première bande-annonce de son futur RPG, un moyen d’annoncer que Ciri sera le personnage jouable (à la place de Geralt).

Le trailer ne dit en revanche rien sur les modalités de lancement de The Witcher 4. C’est encore beaucoup trop tôt et, a priori, ce point de départ pour un nouveau chapitre ne sera pas disponible avant un long moment. CD Projekt Red n’a rien précisé non plus sur les plateformes qui pourront ajouter le RPG à leur catalogue. Selon toute logique, on pourrait supposer une sortie sur PC, PS5, Xbox Series S et Xbox Series X, mais rien n’est moins sûr.

The Witcher IV. // Source : CD Projekt Red

La PS5 et les Xbox Series, trop justes pour The Witcher 4 ?

À l’occasion d’une interview publiée le 18 décembre 2024 sur Eurogamer, CD Projekt Red a justement évoqué le cas des plateformes concernées par The Witcher 4. Sebastian Kalemba, directeur du jeu, n’a pas voulu trop se mouiller. Il indique : « Nous travaillons sur un nouveau moteur graphique, en compagnie des ingénieurs d’Epic Games, et il y a une belle synergie entre nous. Nous travaillons sur l’Unreal Engine 5 avec notre propre version. Bien sûr que nous souhaitons lancer sur un maximum de plateformes, ce qui signifie PC, Xbox et PlayStation, mais je ne peux rien dire de plus pour le moment. »

Tout porte à croire que CD Projekt Red souhaite faire preuve d’une immense prudence avec The Witcher 4, afin de ne pas revivre le même traumatisme qu’avec Cyberpunk 2077. En 2020, la firme polonaise a voulu proposer son RPG futuriste à un maximum de monde, y compris les propriétaires d’une Xbox One et d’une PS4, mais sans vraiment s’assurer que ces anciennes consoles soient taillées pour. Résultat ? Un lancement chaotique, avec des performances désastreuses.

CD Projekt Red n’entend pas prendre le même risque avec The Witcher 4, dont la magnifique cinématique en rendu pré-calculé tourne sur une carte graphique qui n’a pas encore été officialisée (ce qui donne une idée de sa puissance). Le développeur ne veut pas annoncer un The Witcher 4 capable de tourner sur les consoles actuelles sans être sûr à 100 % de sa promesse. Et, sur ce point, la Xbox Series S, beaucoup moins puissante que les autres, pourrait encore faire des siennes — voire être sacrifiée. À Sebastian Kalemba de rappeler, quand même, que la qualité du trailer est surtout là pour montrer l’approche cinématographique visée par CD Projekt Red, pas nécessairement une ambition graphique.

