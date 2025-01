Lecture Zen Résumer l'article

Rebel Wolves, studio fondé par l’ex-directeur de The Witcher 3: Wild Hunt, a sorti la première bande-annonce de The Blood of Dawnwalker. Un RPG qu’il faut certainement surveiller.

Il paraît que nombreux sont les salariés de CD Projekt Red à rester fidèles à la saga The Witcher. Certains sont là depuis le tout premier opus. Mais ce n’est pas le cas de tous. Ainsi, Konrad Tomaszkiewicz, directeur de The Witcher 3: Wild Hunt, a quitté le studio polonais pour cofonder Rebel Wolves et travailler sur The Blood of Dawnwalker.

Ce RPG, situé dans un univers de dark fantasy, est aujourd’hui bien avancé. Il a eu droit à sa première bande-annonce le 13 janvier, publiée par l’éditeur Bandai Namco. L’occasion de découvrir les bâtisses de son intrigue, centrée sur les vampires, et de voir à quel point l’ombre de The Witcher plane, jusque dans l’ambiance musicale. Il faudra néanmoins attendre jusqu’à l’été pour apprécier un vrai aperçu du gameplay de The Blood of Dawnwalker.

The Witcher avec une moustache (et beaucoup de vampires)

Développé avec le moteur Unreal Engine 5 (comme The Witcher IV), The Blood of Dawnwalker nous invite à incarner Coen dans l’Europe du XIVème siècle. Transformé en dawnwalker, créature ni tout à fait humaine, ni tout à fait vampire, il a 30 jours et autant de nuits pour sauver sa famille, alors que les vampires ont profité des conflits et de la peste noire pour prendre le pouvoir. La cinématique sert d’introduction au jeu.

The Blood of Dawnwalker et son ambiance lugubre. // Source : Bandai Namco

Premier chapitre de ce qui pourrait devenir une saga ambitieuse, The Blood of Dawnwalker entend articuler son gameplay autour de la condition de son héros : selon l’heure de la journée, il n’aura pas tout à fait les mêmes capacités. Axé sur la narration, le RPG mise aussi sur les choix des joueuses et des joueurs pour proposer une aventure plus immersive.

Konrad Tomaszkiewicz précise « qu’il existe de multiples approches pour sauver la famille de Coen, sans distinction claire entre les quêtes principales et secondaires, c’est donc le joueur qui décide de la façon dont il souhaite utiliser son temps ». Il va jusqu’à évoquer un « bac à sable narratif », qui pourrait rendre chaque partie vraiment unique. Cette structure préfigure une aventure potentiellement moins longue.

C’est plutôt très sombre. // Source : Bandai Namco

En attendant d’en découvrir davantage sur ce titre prévu sur PS5, Xbox Series S / X et PC, il est difficile de ne pas y voir une inspiration claire de The Witcher. On parle d’un héros disposant de pouvoirs surnaturels dans un monde sombre et violent, avec une liberté accordée dans l’accomplissement des quêtes. En somme, ce The Blood of Dawnwalker pourrait nous aider à patienter jusqu’à The Witcher IV, qui pourrait être disponible dans très, très longtemps.

