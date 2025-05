Lecture Zen Résumer l'article

Mission: Impossible – The Final Reckoning, huitième film de la saga d’espionnage portée par Tom Cruise, sort au cinéma le mercredi 21 mai 2025. Envie de revoir les sept précédents pour vous rafraichir la mémoire ?

Depuis 1996, Tom Cruise enfile le costume d’Ethan Hunt, un super agent qui adore sauver le monde et réaliser lui-même des cascades improbables et impressionnantes. Il endosse une nouvelle fois cette tenue avec la sortie au cinéma du huitième film de la saga Mission: Impossible, le 21 mai 2025. Il s’agit de Mission: Impossible – The Final Reckoning, suite directe de Mission: Impossible – Dead Reckoning, sorti en 2023.

Pour qui veut se mettre à jour, cela fait donc beaucoup de longs métrages à rattraper. On rappellera que les différents longs métrages ne se suivent pas tous, sauf le 5 et le 6, ainsi que le 7 et le 8 (certains personnages reviennent d’une intrigue à l’autre, avec parfois des références aux évènements passés). Autrement dit, rien ne vous oblige à tout revoir pour bien saisir les enjeux de Mission: Impossible – The Final Reckoning.

Où sont diffusés les films Mission: Impossible en streaming ? C’est un peu compliqué.

Mission: Impossible 7 n’est pas disponible en streaming

Paramount+

Propriété de Paramount, la saga Mission: Impossible est à retrouver en intégralité sur la plateforme Paramount+… ou presque. Ainsi, en parcourant le catalogue du service, on découvre que tous les films M:I sont là, sauf le plus important à regarder avant d’aller voir Mission: Impossible – The Final Reckoning.

En effet, Mission: Impossible – Dead Reckoning n’est pas sur Paramount+. La seule manière de le voir en streaming est de le louer ou de l’acheter. Pourtant, la chronologie des médias devrait permettre à Paramount+ de diffuser le film sorti le 12 juillet 2023 (soit il y a plus de 17 mois).

Amazon Prime Video

Étrangement, Paramount+ n’est pas la seule plateforme de SVOD à proposer les films M:I. Amazon Prime Video en diffuse trois également, sans avoir à souscrire à un abonnement additionnel (Paramount+). Les films concernés sont : Protocole Fantôme, Rogue Nation et Fallout. Toujours pas de Mission: Impossible – Dead Reckoning…

M6+

Il existe un moyen de voir Protocole Fantôme gratuitement : via la plateforme M6+, à condition de créer un compte.

Mission: Impossible – Fallout. // Source : Paramount Pictures

Mission Impossible en streaming : le récapitulatif

Paramount+ Prime Video M6+ M:I (1996) 😊 😔 😔 M:I 2 (2000) 😊 😔 😔 M:I 3 (2006) 😊 😔 😔 M:I – Protocole Fantôme (2011) 😊 😊 😊* M:I – Rogue Nation (2015) 😊 😊 😔 M:I – Fallout (2018) 😊 😊 😔 M:I – Dead Reckoning (2023) 😔 😔 😔

*gratuitement

