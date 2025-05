Lecture Zen Résumer l'article

Après avoir prêté sa voix au personnage dans Spider-Man : New Generation, Nicolas Cage retrouvera Spider-Noir dans une production dédiée, bientôt disponible sur Prime Video. Casting, sortie, histoire… Voici ce que l’on sait déjà sur la première série située dans le Spider-Verse.

Le Spider-Verse vous manque et vous rêvez de pouvoir enfin découvrir le troisième volet des aventures de Miles Morales, au cinéma ? En attendant la sortie de Spider-Man : Beyond The Spider-Verse, prévue pour juin 2027, nous avons une bonne nouvelle : Spider-Noir va bientôt vous transporter dans les années 1930. Prime Video prépare ainsi une série en live-action dédiée au super-héros, tout en noir et blanc. Un projet très secret, qui se dévoile au compte-goutte au fil des mois.

De quoi parlera Spider-Noir ?

La série se concentrera donc sur Spider-Noir, l’une des versions alternatives de Spider-Man, qui évolue dans le New York des années 1930. Le personnage prend la forme d’un détective vieillissant, en lutte constante avec son passé, alors qu’il était le seul et unique super-héros de la ville. Pour combattre le crime, il devra très probablement reprendre du service, malgré lui.

Spider-Noir est évidemment basé sur le personnage Marvel du même nom, qui a connu une première apparition en comics en 2009, avant de s’inviter plus récemment dans le film d’animation Spider-Man : New Generation. Cette nouvelle série sera donc la toute première œuvre audiovisuelle entièrement dédiée au super-héros.

À quoi ressemblera la série Spider-Noir ?

D’après la toute première image, dévoilée le 12 mai 2025 par Prime Video, Spider-Noir semble se rapprocher du style d’une autre production de super-héros : Batman: Caped Crusader, également diffusée sur la plateforme de streaming en octobre 2024. Les deux séries partagent un goût pour l’atmosphère sombre des polars noirs, avec une esthétique totalement pensée en noir et blanc cette fois. Petit twist : les spectateurs pourront d’ailleurs choisir s’ils souhaitent plutôt découvrir la série dans une version en couleurs, ou non.

Un premier teaser, révélé par Amazon lors d’une conférence de presse dédiée, a d’ailleurs déjà leaké sur les réseaux sociaux. Aucun trailer officiel n’a donc été partagé, à l’heure où nous écrivons ces lignes. Seule une image a été mise en ligne, montrant Nicolas Cage sous le costume iconique du super-héros, agrémenté d’un chapeau et d’un trench caractéristiques des années 30.

Spider-Noir, dans la toute première image de la série // Source : Aaron Epstein / Prime Video

Quand sort la série Spider-Noir sur Prime Video ?

D’après les informations recueillies par différents médias américains, dont Variety, les fans pourront combattre le crime aux côtés de Spider-Noir en 2026, sur Prime Video. Aucune date plus précise n’a été révélée, pour le moment.

Combien d’épisodes sont prévus pour Spider-Noir ?

La saison 1 de Spider-Noir sera composée de 8 épisodes. On ignore encore tout de leur rythme de diffusion, hebdomadaire ou non.

Nicolas Cage, Brendan Gleeson… Qui sera au casting de Spider-Noir ?

Nicolas Cage, qui avait prêté sa voix à Spider-Noir pour le film Spider-Man : New Generation, va endosser le costume pour de bon dans cette série live-action. À ses côtés, un casting prestigieux sera présent. Il s’agit de :

Lamorne Morris (New Girl, Fargo) dans le rôle de Robbie Robertson, un ambitieux journaliste ;

Brendan Gleeson (Harry Potter) dans le rôle d’un chef de la mafia new-yorkaise aux penchants pour la philosophie ;

Li Jun Li (Evil, Sinners), dans le rôle d’une chanteuse de nightclub ;

Jack Huston (Boardwalk Empire), dans le rôle d’un garde du corps ;

Lukas Haas (The Revenant, Inception) ;

Cameron Britton (Mindhunter, Umbrella Academy) ;

Michael Kostroff (The Wire) ;

Amanda Schull (Les Frères Scott).

Derrière la caméra, on retrouvera un habitué du petit écran : Harry Bradbeer, qui a dirigé plusieurs épisodes de Killing Eve et Fleabag. Oren Uziel (22 Jump Street) et Steve Lightfoot (The Punisher), quant à eux, seront les showrunners de Spider-Noir.

Phil Lord et Chris Miller, les réalisateurs de New Generation et Across the Spider-Verse seront également de la partie, en tant que producteurs.

Où se situe Spider-Noir dans le Spider-Verse ?

Spider-Noir a déjà rendu visite à Miles Morales à deux reprises, dans New Generation, puis plus rapidement dans Across the Spider-Verse. En attendant de savoir s’il sera aussi présent dans Beyond the Spider-Verse, le troisième volet attendu pour 2027, la série de Prime Video devrait nous dévoiler ses origines, comme super-héros. L’intrigue devrait donc se situer avant les évènements des fameux films d’animation.

