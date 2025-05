Lecture Zen Résumer l'article

La série Fallout n’a pas dit son dernier mot, entre la date de la saison 2 et une annonce pour la saison 3, sur Prime Video.

Décidément, les fans de Fallout ne peuvent qu’être comblés. La semaine dernière, on apprenait que la saison 2 venait tout juste de boucler son tournage. Le 12 mai 2025, deux bonnes nouvelles sont tombées d’un seul coup.

Fallout : la date de la saison 2

Alors que le tournage se terminait, on espérait une diffusion d’ici à quelques mois. Un vœu exaucé : la date annoncée pour la saison 2 de Fallout est en décembre 2025.

Ella Purnell et Kyle MacLachlan dans Fallout. // Source : Amazon Prime Video

Y aura-t-il une saison 3 pour Fallout ?

Amazon Prime Video n’avait pas traîné pour renouveler Fallout pour une saison 2. La série est désormais sur une bonne lancée : c’est officiel, la saison 3 a été confirmée. « Les vacances de fin d’année sont arrivées un peu plus tôt cette année — nous sommes ravis de mettre fin au monde une nouvelle fois pour une troisième saison de Fallout », se sont réjouis les producteurs, Jonathan Nolan et Lisa Joy.

« Nous sommes ravis de mettre fin au monde une nouvelle fois »

Ce délai dans le renouvellement signifie aussi que, de nouveau, l’attente entre les saisons ne devrait pas être très élevée. Avec un délai d’environ 1 an et demi, la saison 3 pourrait être attendue dès le premier semestre 2027.

Ce n’est toutefois pas entièrement une surprise. La saison 1 avait rassemblé plus de 100 millions de téléspectateurs, propulsant Fallout dans le top 3 des séries les plus vues de l’histoire de Prime Video.

Vers où nous mène Fallout ?

Contrairement à un jeu comme The Last of Us, Fallout relève plutôt d’un univers, dans lequel on trouve de nombreux opus. Les indices, à la fin de la saison 1, montrent clairement que la saison 2 nous emmènera à New Vegas, en s’inspira donc du jeu du même titre. Mais, il est difficile, à ce stade, de deviner sur quoi pourrait bien porter la saison 3.

Ce qui est certain, c’est que la co-showrunneuse, Geneva Robertson-Dworet, a confirmé au Hollywood Reporter que davantage d’éléments en provenance des jeux seront intégrés à l’histoire de la série : « Il y a tellement de choses que nous n’avons pas pu mettre dans la série et que nous voulions désespérément, qui sont des idées brillantes pour des personnages, des créatures, des éléments de décor. Nous allons toujours apporter de nouvelles choses de la mythologie Fallout au fur et à mesure que nous avançons dans la série. »

Nul doute que le casting principal sera de retour, à commencer par Ella Purnell qui tient le rôle d’héroïne de la série.

