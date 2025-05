Lecture Zen Résumer l'article

Cette semaine, on profite du beau temps pour découvrir Pock : un jeu qui rappelle la pétanque… mais avec des dés ! Comment ça se joue ? Quel est notre avis ? On vous dit tout.

C’est quoi, le jeu d’extérieur Pock ?

Les beaux jours sont de retour, les températures grimpent, et les jours fériés s’enchaînent… Un doux parfum de vacances flotte dans l’air. L’occasion rêvée de profiter du soleil et de passer du bon temps dehors.

Ça tombe bien : cette semaine, on vous fait découvrir Pock, une version revisitée de la pétanque… où les boules laissent place à de gros dés !

Pock est un jeu de Rémi Mathieu et Max-Tobias Walter, édité par Iello et illustré par Vincent Mougenot et Claire Wach.

🎲 Pour combien de joueurs ? 2 à 8.

🧑‍🧑‍🧒‍🧒 À partir de quel âge ? Dès 6 ans.

⏳ Durée des parties ? Environ 30 minutes.

Comment joue-t-on à Pock ?

Fortement inspiré de la pétanque, Pock en reprend l’esprit avec des règles à peine plus complexes. Une seule manche suffit pour tout comprendre.

Deux équipes s’affrontent : les bleus contre les oranges. La partie commence par le lancer des deux Maro, deux très gros dés noirs qui jouent le rôle du cochonnet. Ensuite, chaque équipe lance à tour de rôle un dé de sa couleur, en visant les Maro.

Le dé orange grille la priorité aux deux dés bleus. // Source : Sébastien Goetz pour Numerama

L’objectif : placer ses dés au plus près d’eux. Chaque Maro affiche un multiplicateur sur ses différentes faces (x1, x2, x3 ou x5). À la fin de la manche, l’équipe dont le dé est le plus proche de chaque Maro marque un nombre de points égal à la valeur de leur dé (2, 3, 4 ou 5) multipliée par la valeur du Maro.

Mais attention à la face x3 des Maro, ornée d’une tête de mort : si un dé la touche, il est éliminé pour le reste de la manche.

Un pock en direct ! // Source : Sébastien Goetz pour Numerama

Autre subtilité : chaque dé (qu’il s’agisse d’un Maro ou d’un dé d’équipe) possède une face spéciale, la face pock. Si, au moment du lancer, le dé entre en contact avec un autre posé sur sa face pock, l’équipe marque immédiatement 5 points. En revanche, les dés sur cette face ne rapportent aucun point en fin de manche.

Ces dernières s’enchaînent ainsi jusqu’à ce qu’une équipe atteigne au moins 50 points.

Pourquoi jouer à Pock ? Voici notre avis

Pock, c’est le jeu parfait pour profiter du soleil, dans le jardin, au parc ou à la plage. Ambiance détente assurée : un verre à la main, un bob vissé sur la tête et des claquettes aux pieds. Impossible de ne pas penser à la pétanque ou au Mölkky.

Source : Iello

Mais attention, si un minimum d’adresse est nécessaire pour viser les faces pock, bien placer ses dés ou tenter de pousser ceux des adversaires sur une tête de mort, le jeu reste très chaotique. L’incertitude liée au lancer de dés (on ne maîtrise ni la trajectoire exacte ni la face qui tombe) et les rebonds parfois imprévisibles, façon ballon de rugby, rendent l’ensemble bien moins précis.

Et c’est justement ce joyeux bazar qui fait tout le sel de Pock : il nivelle les différences de niveau entre les joueurs adroits et les autres, pour offrir une expérience fun, conviviale et sans pression. C’est un jeu pensé avant tout pour passer un bon moment entre potes, avec des règles ultra simples.

Pock est jouable jusqu’à 8, mais on recommande cependant de se limiter à 4 : chaque joueur lance alors 2 dés par manche. Ces dernières sont assez rapides, mais ne pouvoir lancer qu’un seul dé peut vite sembler frustrant.

Un gros dé ! // Source : Iello

Autre bon point : la qualité du matériel. Le packaging est soigné, les gros dés en bois sont agréables à manipuler et robustes. Après plusieurs parties, ils portent quelques traces d’usure (rebonds dans l’herbe, chocs sur le gravier), mais aucun n’est endommagé (contrairement à nos quilles de Mölkky dont certaines sont presque fendues en deux). Et le bois est bien plus agréable au toucher que les froides boules de pétanque.

Si vous cherchez un jeu léger, fun et accessible pour égayer vos après-midis ensoleillés, Pock est un excellent candidat. Une relecture originale et drôle de la pétanque, où même les moins adroits peuvent briller.

Vous aimerez Pock si vous avez aimé…

La pétanque, évidemment

Le Mölkky

Profiter du soleil pour jouer en extérieur entre potes

En bref 7/10 Pock Voir la fiche 44,90 € sur Philibert On a aimé Les gros dés !

Pouvoir jouer au soleil, un verre à la main

Du bois de qualité

Un chouette packaging On a moins aimé Pas mal de hasard

On voudrait lancer plus de dés à chaque manche

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !