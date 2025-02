Lecture Zen Résumer l'article

Tom Cruise a encore franchi les limites du possible lors du tournage de Mission: Impossible – The Final Reckoning. Une séquence, en particulier, lui a demandé de prendre des risques inconsidérés.

Jamais une saga de films n’aura aussi bien porté son nom. À chaque épisode de Mission: Impossible, Tom Cruise se surpasse pour prouver qu’il est un acteur 100 % impliqué, au service du (grand) spectacle. Et pour Mission: Impossible – The Final Reckoning, au cinéma le 21 mai 2025, la star hollywoodienne était semble-t-il prête à risquer sa vie.

C’est le média Empire qui raconte la dangerosité d’une séquence de Mission: Impossible – The Final Reckoning, à l’occasion d’un article paru le 10 janvier. Une séquence qui a poussé Tom Cruise à respirer le dioxyde de carbone généré par son propre corps. « Cela affecte les muscles. Il faut surpasser tout ça, et rester conscient », confie Tom Cruise sur cette énième performance physique hors du commun. La scène en question montre le héros Ethan Hunt piégé dans un courant, à l’intérieur d’un sous-marin, promettant alors un moment « à couper le souffle », littéralement.

Tom Cruise dans Mission: Impossible – The Final Reckoning // Source : Paramount Pictures

Tom Cruise a souffert d’hypoxie sur le tournage de Mission: Impossible – The Final Reckoning

Pour reproduire les conditions subaquatiques extrêmes, Tom Cruise a été plongé dans un réservoir d’eau de 8,5 millions de litres, capable de pivoter à la demande. Les équipes techniques lui ont aussi confectionné un masque spécial (doté d’une lampe pour qu’on puisse voir son visage à l’écran), qu’il ne pouvait porter que dix minutes avant de souffrir d’hypoxie. Soit une diminution de la concentration d’oxygène dans le sang, qui peut conduire aux dysfonctionnements de plusieurs organes, entre autres désagréments (des difficultés pour respirer par exemple). Sans oublier la nécessité de répéter l’effort pour avoir les bonnes prises.

Christopher McQuarrie, le réalisateur, a dû avoir quelques sueurs froides en immortalisant ce défi « tellement terrifiant », au bord du « piège mortel » pour un Tom Cruise qui a souffert physiquement, du haut de ses 62 ans. Il explique : « Il se trouve dans une structure rotative composée de débris, et il faut trouver un moyen de rendre cet environnement aussi chaotique et réaliste que possible, tout en permettant à Tom de naviguer et de… survivre. »

Tom Cruise dans Mission: Impossible – The Final Reckoning // Source : Paramount Pictures

Cette scène de Mission: Impossible – The Final Reckoning n’est visiblement pas la seule à avoir poussé Tom Cruise dans ses retranchements. Toujours auprès d’Empire, il a confié qu’une cascade — aérienne cette fois — l’avait copieusement éprouvé : « Quand vous sortez votre visage d’un avion à plus de 200 ou 210 km/h, vous manquez d’oxygène. J’ai dû m’entraîner à respirer autrement. Il y a eu des moments où je m’évanouissais, et j’étais alors incapable de retourner dans le cockpit. »

On espère que Mission: Impossible – The Final Reckoning sera à la hauteur des risques inconsidérés qu’a pris Tom Cruise pour satisfaire une audience passionnée par ces péripéties impressionnantes. L’escalade de la tour Burj Khalifa ou le fait de monter sur un avion en plein décollage en mettaient déjà plein la vue, mais Tom Cruise ne sera jamais rassasié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+