Le couple pourrait-il revenir dans une suite d’Arcane ? C’est en tout cas ce qu’a sous-entendu Christian Linke, le showrunner de la série Netflix, lors d’une interview accordée à Variety.

Il s’agit de l’une des plus belles relations d’Arcane, qui a immédiatement touché les abonnés de Netflix en plein cœur et qui a même demandé à Fortiche un travail singulier : celle qui lie Caitlyn et Vi, évidemment. Depuis la fin de la série animée, ces deux personnages lesbiens sont régulièrement mis en avant sur les réseaux sociaux, comme ailleurs, réclamant une potentielle suite à leur histoire. Et les vœux les plus chers des fans ont peut-être été entendus par les créateurs d’Arcane.

Un spin-off d’Arcane dédié à Caitlyn et Vi ?

Lors d’un entretien accordé au média américain Variety, dans le cadre d’un évènement public, Christian Linke, le showrunner de la série animée, a ainsi pu réagir aux questions de certains fans, notamment concernant l’avenir de Caitlyn et Vi. Et sa réponse laisse entrevoir de l’espoir : « C’est un sujet difficile… Je dois dire que je ne ferai pas de commentaire, parce qu’on ne sait jamais. C’est une réponse nulle, mais à vrai dire, elle est plutôt en votre faveur ! »

Le créateur d’Arcane a ainsi teasé que l’univers avait encore beaucoup d’histoires à nous offrir et n’a clairement pas écarté la possibilité d’un spin-off dédié à Caitlyn et Vi. La scénariste et productrice exécutive de la série, Amanda Overton, a d’ailleurs déjà partagé ses idées au sujet du couple adoré :

« Ces personnages sont très jeunes dans l’histoire d’Arcane. Caitlyn et Vi ont environ 20 ans et nous ne les avons pas encore vues en tant qu’adultes, surtout Caitlyn. Le show était justement centré sur leur parcours pour devenir des adultes. Mais maintenant, elles doivent se demander : ‘Qui suis-je si je n’ai personne à protéger ?’ Parce que pendant toute la série, elles ont cherché à soutenir quelqu’un d’autre qu’elles-mêmes. »

Caitlyn et Vi dans Arcane // Source : Netflix

Amanda Overton aimerait notamment beaucoup développer l’évolution de Vi : « Essayer de découvrir qui elle est et ce qu’elle veut, comment elle s’adapte au fait d’être un flic, pour qui elle décide de se battre et pourquoi… Ce sont autant d’histoires que nous n’avons pas encore explorées en détail. Va-t-elle devenir détective privée ? Ou bien va-t-elle former un duo avec Caitlyn, pour combattre le crime ? Vont-elles découvrir le monde extérieur et rencontrer d’autres champions de League of Legends ? Ce serait incroyablement fun. »

On ne peut évidemment pas la contredire : on rêve, nous aussi, d’une saison 3 de l’une des meilleures séries Netflix, ou d’un spin-off dédié à ce couple phare.

