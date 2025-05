Lecture Zen Résumer l'article

Lego a pris la décision de faire annuler un projet de fans ambitieux, adaptant sa licence Bionicle. Les passionnés travaillaient dessus depuis… 8 ans. Une démo devait être lancée cette année.

Ces 8 dernières années, le collectif Team Kanohi a travaillé sur un jeu vidéo adapté de la licence Lego Bionicle, très populaire dans les années 2000. Une démo jouable devait même être lancée le 10 août 2025. Sauf qu’on n’y jouera finalement jamais : dans un communiqué publié le 18 mai, Team Kanohi a annoncé que Lego a fait supprimer ce projet ambitieux.

« Le Groupe Lego a demandé à l’équipe de se débarrasser du projet dans son intégralité, et de retirer Bionicle: Masks of Power de la sphère publique », explique Jordan Willis, à l’origine de ce projet de fans. Sur sa chaîne YouTube, il s’est quand même permis de partager un aperçu vidéo en guise de post-mortem. Les fans des personnages Bionicle, des robots biomécaniques animés par de puissants masques, auront sans doute envie de découvrir à quoi devait ressembler ce jeu d’action/aventure centré sur un univers riche — rappelant les derniers God of War.

Du point de vue de Team Kanohi, cette nouvelle est probablement vécue avec tristesse : pendant 8 ans, des passionnés se sont attachés à développer le jeu de leur rêve, annulé ni une ni deux par une multinationale peu conciliante. En totale transparence, Team Kanohi indique avoir toujours respecté les règles établies par Lego, notamment en faisant bien comprendre qu’il s’agissait d’un projet réalisé par des fans. Par ailleurs, la structure n’a jamais demandé un seul centime à celles et ceux qui suivaient l’avancée de Bionicle: Masks of Power.

Team Kanohi ignore pourquoi Lego lui a demandé de cesser ses activités après autant d’années. Toutefois, Jordan Willis pense que Bionicle: Masks of Power ressemblait sans doute un peu trop à un projet officiel, ce qui aurait pu entraîner une confusion dans les esprits. Aujourd’hui, Lego ne commercialise plus aucun jouet Bionicle et l’entreprise n’a peut-être pas envie que des personnes moins au fait de son actualité viennent en demander dans ses boutiques après avoir joué à Bionicle: Masks of Power. Au pic de sa popularité, la licence Bionicle a connu une palanquée d’adaptations (comics, films, jeux vidéo…).

Bionicle: Masks of Power. // Source : Capture YouTube

Bonne nouvelle quand même : l’expérience emmagasinée par Team Kanohi ne servira pas à rien, puisqu’un nouveau studio indépendant est né — baptisé Unmasked Games. « Nous sommes passés d’une poignée de fans de Bionicle qui voulaient créer le jeu dont ils rêvaient enfants à un vrai studio », se félicite Jordan Willis. Si l’annulation de Bionicle: Masks of Power a constitué un véritable crève-cœur pour ces fans, ils ont su rebondir et réfléchissent déjà à la suite avec Project Rustbound. On imagine qu’il s’inspirera de Bionicle et s’appropriera certaines idées de Bionicle: Masks of Power.

