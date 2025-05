Lecture Zen Résumer l'article

Amazon a lancé un recours contre l’actuelle chronologie des médias. Alors que le Festival de Cannes s’ouvre, l’entreprise américaine révèle ses griefs contre le système actuel. À ses yeux, il n’est pas conforme avec la pratique des Françaises et des Français en matière de cinéma. La plateforme veut en finir avec les 17 mois d’attente avant de sortir un film en streaming.

C’est une prise de parole dont le timing apparaît très symbolique. Alors que l’édition 2025 du Festival de Cannes va s’étaler du 13 au 26 mai, et focaliser toute l’attention du 7e art, Amazon a publié la veille un long communiqué pour décocher quelques flèches contre la mouture actuelle de la chronologie des médias. Cela, alors même qu’elle a bénéficié d’une révision notable en début d’année, et qui a profité à Prime Video.

« Dans sa forme actuelle, la chronologie des médias pénalise délibérément l’exploitation des films sur petit écran », écrit ainsi Amazon. Le mécanisme, même avec sa plus récente mise à jour, « limite leur exposition auprès du public français et bride ainsi leur vie après la salle ». L’entreprise cite à ce sujet le cas du film The Accountant 2, avec Ben Affleck, dont la sortie au cinéma en France a été abandonnée.

17 mois d’attente pour un film avant de sortir sur Prime Video

Aujourd’hui, un film qui vient d’être exploité en salle doit attendre 17 mois pour se retrouver sur Prime Video, la plateforme de vidéo à la demande sur abonnement (SVOD) d’Amazon. C’est aussi à ce régime auquel sont soumis des services comme Paramount+, Apple TV+ et Max. Netflix, Disney+ et Canal+ / OCS sont un peu mieux lotis (15, 9 et 6 mois respectivement), en raison d’accords spécifiques pour le financement du cinéma.

Amazon Prime Video bénéficie pourtant d’une fenêtre d’exploitation bien plus avantage qu’autrefois. Dans l’ancienne version de la chronologie des médias, les films devaient patienter trois ans (36 mois) avant d’arriver sur le service de SVOD. Idem pour la plupart des autres sites, hormis Disney (17 mois) et Canal+ / OCS (8 mois). Malgré tout, Amazon considère que ce sont toujours des « règles pénalisantes ».

Source : Prime Video

Surtout, l’entreprise américaine considère que ce cadre ne reflète pas la réalité des pratiques des Françaises et des Français. Il « n’est pas représentatif des diffuseurs de vidéo à la demande, écrit le groupe, et, par extension, des millions de Français qui recourent à ce type d’offres pour regarder des films ». Il faudrait donc renégocier avec les représentants de l’industrie cinématographique.

Si Amazon se dit ouvert à rediscuter de tout cela avec le milieu du cinéma, le groupe a d’ores et déjà engagé des démarches juridiques depuis un mois. En effet, l’entreprise a déposé un recours devant le Conseil d’État le 10 avril 2025 pour contester la dernière version de la chronologie des médias. Ce faisant, le groupe marche dans les pas de Netflix, qui a initié une démarche identique quelques jours plus tôt.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama