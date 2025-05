Lecture Zen Résumer l'article

Le final d’Arcane a traumatisé les fans de la série Netflix depuis sa sortie, en novembre 2024. Et cette conclusion épique aurait pu prendre une tout autre direction, d’après les créateurs de cette pépite animée.

Vi et Jinx, les deux sœurs iconiques d’Arcane auraient pu connaître un tout autre destin, si les créateurs de la série Netflix avaient suivi leurs premières inspirations.

Attention, si vous n’avez toujours pas vu la série, ce qui suit contient de nombreux spoilers !

Pour aller plus loin Voici les meilleures séries à voir sur Netflix

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Offrir une vraie réconciliation à Vi et Jinx

Vous n’avez pas pu oublier les ultimes instants partagés par Vi et Jinx, juste avant que cette dernière ne se sacrifie pour sauver sa sœur, à la fin de la saison 2 d’Arcane. Eh bien, sachez que cette séquence a été conçue six ans plus tôt, avant même les débuts de la géniale série animée sur Netflix.

Cela aurait même dû constituer la conclusion d’une œuvre beaucoup plus courte, comme l’a confié la scénariste et productrice exécutive Amanda Overton, dans un entretien accordé à Variety : « À l’origine, Arcane aurait dû se terminer après une saison et neuf épisodes. La grande bataille que vous avez pu voir dans l’épisode 3 de la saison 2, entre Vi et Jinx, aurait en réalité dû être la fin de la saison 1. Mais quand le script a été terminé, nous avons pris la décision de déplacer cette séquence et d’en faire l’histoire de la saison 2. Nous avons donc passé une saison entière à la mériter. La première version était une tragédie, puisque Vi et Jinx n’avaient pu résoudre aucun de leurs problèmes. Grâce à la saison 2, nous avons pu leur offrir cela. »

Développer un monde sans homophobie pour Caitlyn et Vi

Une décision salutaire, qui a également permis à un autre duo adoré des fans de s’épanouir à son rythme : celui de Caitlyn et Vi. Le studio Fortiche, qui a travaillé sur l’animation d’Arcane, leur a notamment accordé la séquence la plus longue de toute la série Netflix, déclenchant une censure immédiate en Chine.

Le baiser tant attendu entre Caitlyn et Vi. // Source : Netflix

Leur couple a ainsi offert aux fans une représentation juste, avec des personnages lesbiens réalistes, qui trouvent finalement la paix au milieu du chaos : « Je voulais que le conflit autour de leur relation amoureuse soit central à l’histoire, sans être LE récit en soi », raconte Amanda Overton. « J’en avais ras-le-bol des histoires dramatiques autour du fait d’être gay ou de faire son coming-out. Nous avons essayé de nous éloigner de ça en nous concentrant sur la construction de l’univers d’Arcane, en partant du principe que ce n’est pas un monde dans lequel l’homophobie existe. »

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama