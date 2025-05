Lecture Zen Résumer l'article

Après plusieurs films, La Revanche d’une Blonde va se transformer en série. Une période de diffusion a été annoncée.

Quand elle se fait larguer par son petit ami, parce qu’il la perçoit à tort comme une blonde écervelée, Elle Woods veut lui prouver qu’elle est bien davantage. Comme celui-ci est étudiant en droit, elle passe alors le concours d’Harvard, et le réussit. Ce pitch lance La Revanche d’une Blonde (ou Legally Blonde), un film de 2001 porté par Reese Witherspoon, et devenu culte depuis. S’il y a eu deux autres films ensuite, la saga va continuer sous la forme d’une série TV : Elle.

De quoi parlera Elle, la série La Revanche d’une Blonde ?

Elle sera un préquel : la série racontera les années qui précèdent l’arrivée d’Elle Woods à Harvard, quand elle était adolescente, au lycée. Ce sera donc situé dans les années 1990.

En janvier 2025, Reese Whiterspoon, qui produit ce préquel, a expliqué pourquoi elle a souhaité créer cette suite… et c’est grâce à une autre série d’un univers radicalement différent, Mercredi. « J’ai vu la série ‘Wednesday Addams’ et je me suis dit : ‘Oh, elle était au lycée’. J’ai adoré. J’ai regardé tous les épisodes. J’ai trouvé ça génial », détaille-t-elle au Hollywood Reporter. « Et je me suis dit : ‘On devrait faire Elle Woods au lycée, parce que je veux voir qui elle était avant l’université, avant l’école de droit’. »

Elle sur Prime Video : quand ?

Elle est produite et diffusée par le service de streaming Amazon Prime Video. La période de sortie de la série a été annoncée par Reese Witherspoon, via un post Instagram posté le 13 mai 2025 : les épisodes sont attendus pour l’été 2026.

Quelle actrice pour incarner Elle Woods ?

Via le post Instagram de Reese Witherspoon le nom a été confirmé : Lexi Minetree interprétera la jeune Elle Woods. Une toute première image a été montrée dans le post :

Lexi Minetree dans le rôle de Elle Woods. // Source : Prime Video

La ressemblance avec Reese Witherspoon est frappante : nul doute que Lexi Minetree ressemblera à la Elle Woods qu’on a connue.

Aussi au casting : Chandler Kinney (vue dans Pretty Little Liars : Original Sin). June Diane Raphael et Tom Everett Scott interpréteront les parents d’Elle.

Pour aller plus loin 11 films et séries à voir sur Amazon Prime Video en mai 2025

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama