Si vous avez besoin de reposer vos neurones en cette fin de semaine bien méritée, vous pouvez vous laisser porter par 3 films américains qui mêlent bagarre efficace et humour bien placé, tous disponibles sur Netflix : Red Notice, Chevalier et Murder Mystery.

Un braquage orchestré par un voleur et un agent du FBI, les aventures d’un chevalier au Moyen-Âge et l’enquête ridicule de deux touristes censés résoudre un meurtre : à première vue, tous ces scénarios n’ont rien en commun. Pourtant, il s’agit de 3 comédies d’action, disponibles en SVOD sur Netflix, et idéales pour vous changer les idées le temps d’une soirée ciné.

En ce samedi 27 mai 2023, vous avez donc le choix entre suivre la trace d’œuvres d’art inestimables avec Red Notice, tester vos talents de combattant avec Chevalier ou mener une enquête un peu bête avec Murder Mystery.

Red Notice sur Netflix, un braquage en bande (pas si) organisée

Les « Red Notice » désignent le niveau d’alerte maximal d’Interpol, seulement réservées aux criminels les plus recherchés de la planète. Cette fois, cette alarme est mise en place pour capturer Nolan Booth, un voleur d’œuvres d’art qui tente désespérément de mettre la main sur trois œufs en or, ayant appartenu autrefois à Cléopâtre. Mais lorsqu’il est finalement capturé par John Hartley, un profiler du FBI, rien ne se passe comme prévu et ces deux hommes que tout oppose vont devoir faire équipe pour capturer l’une des criminelles les plus ingénieuses au monde…

En 2021, Netflix misait tout sur un casting de rêve pour faire la promotion de Red Notice : Ryan Reynolds (Deadpool, Pokémon : Détective Pikachu), Dwayne Johnson (Fast and Furious, Jumanji) et Gal Gadot (Wonder Woman). Et à l’écran, tout repose effectivement sur l’alchimie entre ces trois comédiens habitués au genre de l’action sans temps mort. Ils nagent dans un scénario complètement alambiqué (qui implique même une corrida, des Nazis et Ed Sheeran ?!), mais parviennent à sauver les meubles grâce à leur glamour à toutes épreuves.

En revanche, Red Notice n’obtiendra jamais l’Oscar de la crédibilité, c’est certain. Les décors ne peuvent pas non plus être vantés comme des sommets d’esthétisme. Mais les punchlines de Ryan Reynolds et le rythme effréné de l’ensemble parviennent à nous faire passer un bon moment, loin de la vie quotidienne. Et, franchement, c’est déjà pas mal.

À voir si vous avez aimé : Ocean's Eleven ; Indiana Jones ; Jumanji : Bienvenue dans la Jungle ; Charlie's Angels ; Bullet Train

Ocean’s Eleven ; Indiana Jones ; Jumanji : Bienvenue dans la Jungle ; Charlie’s Angels ; Bullet Train À voir si vous cherchez : comédie d’action ; débrancher votre cerveau ; trésors perdus ; trio improbable ; humour ; escrocs en or ; bastons et explosions ; infiltration ; glamour ; les muscles de Dwayne Johnson ; les blagues non-stop de Ryan Reynolds ; l’intelligence de Gal Gadot ; planifier vos prochaines vacances en Sardaigne

Chevalier sur Netflix, la naissance du Joker en cotte de mailles

En 2001, le nom d’Heath Ledger était encore inconnu du grand public. Celui qui allait incarner le Joker seulement 7 ans plus tard dans The Dark Knight a d’abord fait ses armes dans Chevalier, un film méconnu totalement absurde, resté culte pour sa grande originalité. On y suit William Thatcher (Heath Ledger, donc), un modeste écuyer tentant de se faire une place dans l’Europe du 14ème siècle. Alors que son maître vient de mourir, William décide de prendre son identité et de devenir Sir Ulrich von Lichtenstein. Avec l’aide de ses compagnons, Roland et Wat, il va devenir un adversaire redoutable dans les combats de joute et va réussir à attirer l’attention de Jocelyn, l’élue de son cœur.

Pas de panique si vous détestez les univers médiévaux, Chevalier est heureusement tout sauf austère. Sa particularité : intégrer de nombreux éléments modernes entre deux tournois équestres ou autres bals royaux. We Will Rock You est ainsi entonné dans les tribunes dès l’introduction, David Bowie rejoint la première danse de Jocelyn et William, les dialogues sont contemporains et les armures portent même le logo de Nike.

Clairement, on ne s’ennuie pas devant cette comédie réjouissante, qui a pris quelques rides depuis 20 ans, mais qui n’a absolument pas perdu son efficacité redoutable dans les scènes d’action et la romance centrale. Un petit bonbon nostalgique, qui met en valeur le talent incroyable (et les beaux yeux) du jeune Heath Ledger.

À voir si vous avez aimé : Cœur de Dragon ; Robin des Bois ; Les Visiteurs ; Pirates des Caraïbes ; Game of Thrones

Cœur de Dragon ; Robin des Bois ; Les Visiteurs ; Pirates des Caraïbes ; Game of Thrones À voir si vous cherchez : comédie médiévale ; décalé ; humour ; joutes verbales et à cheval ; action ; romance ; feel-good ; rivalité ; gags ; à voir en famille ; se rappeler que le Moyen-Âge à l’écran ne se résume pas à Game of Thrones ; tomber sous le charme d’Heath Ledger et de sa belle chevelure blonde ; découvrir la meilleure version de We Will Rock You

Murder Mystery sur Netflix, le Cluedo pour les nuls

Vous aimez les romans policiers surprenants et les enquêtes à twists ? Audrey Spitz aussi. Lorsqu’elle part enfin en voyage de noces en Europe avec son mari, Nick, cette coiffeuse américaine est loin de se douter de l’expérience qu’ils vont bientôt vivre. Invité à une réunion de famille sur un yacht privé, le couple va assister au meurtre du milliardaire Malcolm Quince et devenir ainsi les premiers suspects de ce crime inattendu.

Comédie d’été légère, insouciante et pas très maligne, Murder Mystery a fait un carton sur Netflix à sa sortie, en 2019. Dans les deux rôles principaux, les habitués du genre Jennifer Aniston et Adam Sandler forment un duo vraiment bête mais étonnamment drôle. À leurs trousses, Dany Boon s’éclate visiblement dans le rôle de l’inspecteur Laurent Delacroix, chargé de l’enquête et fin limier (ou pas).

On peine à s’attacher à ces personnages soit complètement débiles soit agaçants de bourgeoisie, mais Murder Mystery se laisse regarder sans prise de tête, et plaira aux amateurs de Cluedo géant. Pour compléter le tableau, vous pouvez même profiter du deuxième volet, sorti il y a quelques mois sur Netflix et qui se déroule cette fois à Paris.

À voir si vous avez aimé : À Couteaux Tirés ; Glass Onion ; Only Murders in the Building ; The Afterparty ; Mais qui a tué Pamela Rose ? ; Friends

À Couteaux Tirés ; Glass Onion ; Only Murders in the Building ; The Afterparty ; Mais qui a tué Pamela Rose ? ; Friends À voir si vous cherchez : comédie d’enquête ; divertissant ; romance ; Cluedo géant ; meurtre ; détective amateur ; luxe ; débrancher son cerveau ; humour ; action ; courses-poursuites ; parodie ; rencontrer les enquêteurs les plus maladroits de la Terre ; et le mari le plus débile au passage

