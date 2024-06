Lecture Zen Résumer l'article

Pour changer des éternelles comédies françaises aux blagues qui tombent à plat, voici 5 films qui manient l’humour absurde avec panache, à voir sur Netflix : Mandibules, Cash, Five, En Liberté !, ainsi que La Tour Montparnasse Infernale.

Si vous avez besoin d’une éclaircie dans cette actualité franchement anxiogène, mais que vous n’avez pas forcément le temps pour de longs films de 3 heures, les comédies disponibles en streaming restent toujours une valeur sûre. Et pour ajouter un soupçon de piquant, voici 5 productions françaises complètement décalées à voir sur Netflix, parfaites pour les amateurs de situations absurdes et de punchlines surprenantes.

Five // Source : Studio Canal

Mandibules sur Netflix, pour la mouche géante

Si on nous avait dit un jour qu’on s’investirait autant pour le destin d’une mouche nommée Dominique, on ne l’aurait pas forcément cru. Et pourtant, en 2020, le réalisateur excentrique Quentin Dupieux (Rubber, Le Daim) frappait encore avec Mandibules. Les deux compères du Palmashow, Grégoire Ludig et David Marsais, incarnent ainsi deux bras cassés qui décident de dresser un insecte géant pour gagner de l’argent.

Toutes les blagues ne font pas mouche (vous l’avez ?) dans cette comédie qui part dans tous les sens, mais il faut avouer que les curseurs de l’absurdité sont poussés si loin, que l’on finit par se prendre au jeu de cette aventure fantastique étrange. Seul gros bémol : le personnage d’Adèle Exharchopoulos (Le Flambeau), ultra gênant et validiste.

À voir si vous avez aimé : Au Poste ! ; Les Vedettes ; La Folle Histoire de Max et Léon ; Rubber

Au Poste ! ; Les Vedettes ; La Folle Histoire de Max et Léon ; Rubber À voir si vous cherchez : comédie ; humour absurde ; fantastique ; parodie ; débrancher son cerveau ; casting en or ; surréalisme ; insecte géant ; voir David Marsais avec une coupe mulet

Cash sur Netflix, pour le parfum entêtant

Depuis la sortie presque simultanée de Chien de la Casse et de Yannick en 2023, Raphaël Quenard est devenu le nouveau chouchou du cinéma français, avec son franc-parler si singulier et sa dégaine nonchalante. La même année, il tournait également Cash pour Netflix, dans lequel il incarne un ouvrier organisant le trafic des parfums de luxe de son employeur, avec l’aide de quelques collègues.

Cette comédie, mélangée au film de braquage, développe un propos jouissif autour de la lutte des classes et du patronat, le tout dans les rues paisibles de Chartres. La première réalisation de Jérémie Rozan s’avère ainsi très réussie, rappelant le savoir-faire satirique d’Albert Dupontel (Adieu les cons). Alors que les élections législatives sont au cœur de l’actualité, le rythme effréné de Cash et son propos social assumé en font un excellent divertissement politique.

À voir si vous avez aimé : Machine ; Chien de la Casse ; Adieu les cons ; Second tour ; Ocean’s Eleven ; La Loi du Marché

Machine ; Chien de la Casse ; Adieu les cons ; Second tour ; Ocean’s Eleven ; La Loi du Marché À voir si vous cherchez : comédie ; satire ; film de braquage ; action ; patron vs ouvrier ; politique ; casting en or ; feel-good ; l’éloquence de Raphaël Quenard ; brûler le capitalisme

Five sur Netflix, pour la bande de potes

Vous avez aimé les séries Fiasco et Family Business sur Netflix ? Alors vous allez adorer retrouver la même équipe dans Five, également réalisé par Igor Gotesman en 2016. On y retrouve Pierre Niney et François Civil au cœur d’une bande de potes qui rêve d’emménager ensemble depuis toujours. Mais lorsque l’argent manque, Samuel décide de se lancer en cachette dans le trafic de cannabis…

Five s’impose ainsi comme un film choral hyper léger, dans lequel les punchlines potaches fusent et qui vaut surtout pour l’alchimie parfaite entre ce casting profondément attachant. Sans révolutionner le genre des comédies autour de l’amitié, le long-métrage parvient tout de même à nous embarquer sans peine dans son énergie communicative et son scénario complètement improbable.

À voir si vous avez aimé : Fiasco ; Family Business ; Deux moi ; Mon inconnue ; 20 ans d’écart

Fiasco ; Family Business ; Deux moi ; Mon inconnue ; 20 ans d’écart À voir si vous cherchez : comédie ; film de potes ; casting en or ; trafic de drogue ; gags ; débrancher son cerveau ; romance ; feel-good ; l’alchimie parfaite entre Pierre Niney et François Civil ; rencontrer un ancêtre de Bartabé dans Fiasco

En Liberté ! sur Netflix, pour Adèle Haenel

Avant de tirer sa révérence et de quitter le cinéma français pour des raisons politiques, Adèle Haenel nous a offert une carrière courte, mais éclectique. Juste avant sa consécration dans Portrait de la jeune fille en feu, l’actrice incarnait ainsi Yvonne, une inspectrice de police, dans En Liberté !. Elle découvre alors que son mari, le capitaine Santi, décédé quelques mois plus tôt, était en fait un véritable ripou. Déterminée à réparer ses erreurs, elle croise le chemin d’Antoine, injustement incarcéré par Santi pendant 8 ans.

Adèle Haenel dévoile tout son talent comique dans ce film ultra barré, où elle fait des étincelles aux côtés d’un Pio Marmaï (Les Trois Mousquetaires) complètement allumé. Entre policier, romance et comédie délirante, En Liberté ! est ainsi une sacrée expérience, aux accents burlesques, un feu d’artifice de quiproquos joyeux et poétique, qui fait un bien fou au moral.

À voir si vous avez aimé : Hot Fuzz ; 21 Jump Street ; Les Fugitifs ; OSS 117

Hot Fuzz ; 21 Jump Street ; Les Fugitifs ; OSS 117 À voir si vous cherchez : comédie ; policier ; romance ; absurde ; film de braquage ; quiproquos ; casting en or ; amour ; feel-good ; pour aller mieux ; l’alchimie entre Pio Marmaï et Adèle Haenel ; une scène mémorable dans une bijouterie avec des tenues improbables en latex

La Tour Montparnasse Infernale sur Netflix, pour le petit breton

En matière d’humour absurde, il est impossible de faire l’impasse sur l’une des parodies françaises les plus drôles et déconcertantes de ces dernières décennies : La Tour Montparnasse Infernale. Devenu un film culte, cette variation autour de Piège de Cristal met en scène deux laveurs de vitres un brin idiots, incarnés par Eric et Ramzy et coincés dans le célèbre immeuble parisien pendant une prise d’otage.

Cela donne donc des citations devenues cultes comme « T’es mignon mais t’es un tout petit breton », mais aussi des gags parfois bien moins drôles, avec notamment certaines séquences racistes ou homophobes dont on se serait bien passés. Mais La Tour Montparnasse Infernale reste un sommet de comédie absurde, permettant à Eric et Ramzy de montrer leur talent lunaire, façon cour de récré géante. On peut difficilement faire plus idiot, mais ça marche pourtant à tous les coups.

À voir si vous avez aimé : Piège de Cristal (Die Hard) ; La Tour 2 Contrôle Infernale ; la série H ; Seuls Two ; Double Zéro

Piège de Cristal (Die Hard) ; La Tour 2 Contrôle Infernale ; la série H ; Seuls Two ; Double Zéro À voir si vous cherchez : comédie ; humour absurde ; action ; débrancher son cerveau ; casting en or ; gags ; parodie ; film culte ; le duo le plus idiot du grand écran ; fabriquer une pizza quatre chaussures

