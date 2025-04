Lecture Zen Résumer l'article

Vous avez terminé Assassin’s Creed Shadows ? Peut-être n’êtes-vous pas rassasié de l’enivrante ambiance japonaise qui s’en dégage. Dans ce guide, nous vous proposons donc une sélection de jeux vidéo pour prolonger ce plaisir.

Depuis le 20 mars 2025, il est possible de se plonger dans Assassin’s Creed Shadows, un titre vidéoludique au contenu fourni et plutôt soigné (lire notre test d’AC Shadows) . Vous l’avez terminé et vous êtes déjà nostalgique de l’ambiance nippone, dépeinte à travers les yeux de Yasuke et Naoe ? Voici une sélection de titres alternatifs qui pourrait vous plaire.

Dans ce guide, vous ne trouverez que des titres qui prennent la forme d’une grande aventure portée sur l’action, et avec une durée de vie immense. Et, bien sûr, qui se passent au Japon.

Ghost of Tsushima sur PS5 et PC

Ghost of Tsushima. // Source : Capture PS5

Ghost of Tsushima est assurément le jeu qui se rapproche le plus d’Assassin’s Creed Shadows. Les développeurs de cette production estampillée PlayStation se sont inspirés de la formule de la saga Ubisoft pour pondre un monde ouvert rempli de choses à faire — malgré des objectifs un peu génériques.

On y retrouve en tout cas l’ambiance du Japon, notamment quand on se balade aux rythmes des fleurs de cerisiers qui volent au vent. Ghost of Tsushima a sans doute un peu vieilli dans sa structure, mais sa réalisation haut de gamme en fait une expérience ô combien immersive. Il se distingue aussi par ses combats au gameplay inspiré des films de samouraïs. Au passage, un nouvel épisode sera bientôt disponible sur PS5.

7/10 Ghost of Tsushima Lire le test 29,99 € sur Amazon Points forts Le côté apaisant et poétique des balades

L’exploration bien pensée

C’est parfois très joli… Points faibles … mais parfois plus vilain

La caméra pose problème

Héros sans charisme, histoire sans saveur

Sekiro: Shadows Die Twice sur PS5, Xbox et PC

Sekiro: Shadows Die Twice. // Source : Activision

Sekiro: Shadows Die Twice a été élu jeu de l’année en 2019. Doit-on en dire davantage pour vous convaincre ? Attention, cependant, ce chef-d’œuvre du genre action est développé par FromSoftware, studio japonais à qui on doit la trilogie Dark Souls ou, plus récemment, Elden Ring. Il livre ici un gameplay qui se débarrasse de la jauge d’endurance (on peut donc enchaîner les attaques) et mise sur des parades où le timing est primordial. En résultent des confrontations qui deviennent parfois des phases de rythme. Alors, oui, Sekiro: Shadows Die Twice est dur, mais il est vraiment gratifiant et grisant. En prime, les boss sont impressionnants et s’inspirent du folklore du Japon Sengoku.

10/10 Sekiro: Shadows Die Twice Lire le test 38,99 € sur Steam Points forts La fierté de triompher

Une direction artistique à tomber

La réinvention Points faibles Quelques déséquilibres

Quelques couacs techniques

Trop exigeant ?

Nioh 1 & 2 sur PS5 et PC

Nioh 2. // Source : Sony

Plus sombres qu’Assassin’s Creed Shadows, Nioh et Nioh 2 sont des héritiers de la saga Dark Souls. Conséquence : des aventures bien plus difficiles que le dernier blockbuster d’Ubisoft. Nerveux, les deux titres développés par Team Ninja s’appuient sur des affrontements redoutables pour séduire les plus téméraires.

À noter qu’on y croise Yasuke, le samouraï africain. Mais il n’a pas un rôle de héros : il est un boss qui veille sur la dépouille d’Oda Nobunaga. Cela fait quand même un point commun supplémentaire avec Assassin’s Creed Shadows, au-delà des liens avec le Japon.

7/10 Nioh 2 Lire le test 28,95 € sur Amazon Points forts Un gameplay riche comme il faut

Du contenu à la pelle

Les pouvoir yokai, un vrai plus Points faibles Parfois très déséquilibré

Jamais loin du 1.5

Aussi beau que le 1, donc moche

Okami HD sur PS5, Xbox et PC

Okami HD. // Source : Capcom

Pépite en 2007, et toujours pépite en 2025 : voilà comment on pourrait résumer Okami, un jeu d’aventure signée feu Clover Studio qui n’a pas eu le succès qu’il mérite à l’époque de sa sortie. En version HD, il s’offre son meilleur écrin : sa patte graphique brille de mille feux avec ce mélange sublime de sumi-e et de cel-shading.

Poétique et profond, Okami nous invite à incarner la déesse du Soleil Amaterasu, alors réincarnée en louve blanche et chargée d’arrêter Orochi, l’horrible dragon à huit têtes. Elle est équipée d’un pinceau magique permettant de dessiner des formes pour activer des pouvoirs. Rempli de petites histoires et généreux, Okami est un titre majuscule. Vivement la suite, officialisée il y a quelques mois (enfin).

10/10 Ôkami HD Lire le test 51,14 € sur Amazon Points forts Portabilité

Du choix pour jouer et rêver

Toujours aussi grandiose Points faibles Mêmes défauts que sur les autres versions (caméra, dialogues yaourt)

Pas de 4K

Il faut l’acheter maintenant (bis)

Like a Dragon: Ishin! sur PS5, Xbox et PC

Like a Dragon: Ishin! // Source : Sega

Kyoto. 1860. Ryoma Sakamoto doit se venger de l’assassinat de son père et trouver le coupable d’un meurtre pour lequel il est accusé. Le contexte — historique — amène une révolution puisqu’il s’agit de mettre fin à l’ère des samouraïs.

Like a Dragon: Ishin! est le remake d’un spin-off de la saga Yakuza, éditée par Sega et développée par un studio qui connaît très, très bien son sujet. Bref, on peut difficilement faire plus japonais.

Pour aller plus loin Meilleurs jeux PS5 : les 20 valeurs sûres de la console en 2025

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !