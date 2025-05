Lecture Zen Résumer l'article

Finis les trous de mémoire sur Assassin’s Creed Shadows quand on recroise un personnage. Le patch 1.0.4 d’AC Shadows ajoute une base de données pour regrouper toutes les personnes déjà croisées en jeu. La mise à jour ajoute également une nouvelle histoire et apporte un certain nombre de correctifs.

Voilà bientôt 70 heures que l’on arpente les terres du Japon dans Assassin’s Creed Shadows. 70 heures au cours desquelles on a pu croiser des dizaines de personnes, tantôt avec Naoe, tantôt avec Yasuke. Des tas d’individus, des centaines de discussions, mais avec toujours avec un souci récurrent : on ne se souvient pas toujours de qui est qui.

La bonne nouvelle, c’est que cela va changer avec la mise à jour 1.0.4 d’AC Shadows. Annoncé le 5 mai 2025 et disponible à partir du 6, le patch ajoute un index des protagonistes croisés au fil de l’aventure — y compris le héros et l’héroïne, bien que ce ne soient pas les deux personnalités les plus difficiles à mémoriser. Chaque fiche est classée dans une catégorie (protagonistes, antagonistes, etc.).

Une base de données. Cela n’a l’air de rien, mais ça va éviter les trous de mémoire. // Source : Ubisoft

Cet ajout est évidemment plus que bienvenu et l’on peut s’étonner qu’une telle base de données n’ait pas été proposée d’emblée dans un jeu de rôle comme Assassin’s Creed Shadows. Une surprise d’autant plus forte que ce type de fonctionnalité est plutôt courante — des jeux comme The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 incluent aussi un index des personnages.

Au-delà de cet ajout, le patch, qui va de 4,67 à 20 Go selon la plateforme, ajoute également une nouvelle intrigue gratuite, centrée sur le missionnaire chrétien portugais Luís Fróis. Le reste est une longue litanie de corrections de bugs divers. La liste est disponible sur Reddit et concerne presque tous les compartiments du jeu (quêtes, monde, stabilité, IA, etc.).

Sorti le 20 mars dernier, après un premier report en février 2025 puis un second ajournement d’un mois supplémentaire, pour peaufiner un peu plus le jeu vidéo, Assassin’s Creed Shadows a reçu plusieurs correctifs dans les semaines qui ont suivi — et pour ajouter quelques fonctionnalités, comme le suivi automatique d’un trajet.

Les prochaines mises à jour pour Assassin’s Creed Shadows

Ubisoft a également tracé les prochaines grandes étapes pour l’avenir d’AC Shadows à court terme. Cela inclut notamment une nouvelle histoire gratuite similaire à celle du missionnaire portugais, de nouveaux réglages de la difficulté, des options d’immersion supplémentaires pour le gameplay, une mise à jour du mode photo ou encore des ajouts pour le parkour.

Ces mises à jour, attendues entre fin mai et le mois de juin, seront gratuites. Par la suite, Ubisoft prévoit d’autres contenus gratuits (New Game+, mais aussi de nouvelles histoires, récompenses, collaborations, etc.) et quelques contenus payants — particulièrement l’extension Claws of Awaji (Les Griffes d’Awaji), prévue pour 2025.

La suite à court terme. // Source : Ubisoft

Si vous avez déjà largement achevé l’aventure de Shadows, et en attendant les prochaines mises à jour, d’autres jeux vidéo inspirés du Japon féodal sont à découvrir. Si vous n’avez pas encore sauté le pas et que vous hésitez à prendre le jeu, vous pouvez consulter notre avis sur Assassin’s Creed Shadows, que l’on trouve plutôt bien réussi.

