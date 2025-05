Lecture Zen Résumer l'article

Dans Assassin’s Creed Shadows, il est impossible de chasser ou de tuer un animal. Un immense changement par rapport aux précédents opus, très cruels avec nos amis les bêtes.

Assassin’s Creed Shadows change un point important par rapport à ses prédécesseurs, mais aussi face à d’autres productions Ubisoft : il est impossible de tuer un animal, même s’il est sauvage. Les environnements sont pourtant peuplés d’une faune abondante et omniprésente, mais les développeurs ont préféré opter pour une approche amicale. Pour preuve, il est encouragé de caresser les chats et les chiens pour qu’ils rejoignent notre base.

Cette orientation bienvenue tranche avec de qu’on connaît de certains jeux en monde ouvert. On se souvient encore de la cruauté qui parcourait Far Cry 6, développé par Ubisoft. Elle nous forçait à tuer des animaux pour remplir certaines quêtes cruciales. Assassin’s Creed Shadows change d’approche, et l’entreprise française a expliqué les raisons de son choix le 19 mai, dans les colonnes de Kotaku.

Ubisoft voulait un Assassin’s Creed plus zen

Historiquement, la saga Assassin’s Creed a souvent permis de tuer des animaux. Assassin’s Creed III en a même fait un élément central pour récolter des ressources et fabriquer des objets. Dans Assassin’s Creed IV: Black Flag, on pouvait améliorer son équipement en tuant des baleines et des requins, en pleine mer. Dans Assassin’s Creed Valhalla ? Il y avait carrément des animaux légendaires. Assassin’s Creed Shadows est donc un sacré contrepied aux habitudes des fans, alors qu’on peut croiser des renards, des lièvres, des sangliers, des grues du Japon, des tanukis ou encore des bœufs.

« Il y a plusieurs raisons derrière ce choix de design. Premièrement, le Japon féodal ne proposait pas beaucoup de prédateurs pour défier les joueuses et les joueurs. Quand nous nous sommes penchés sur le casting d’animaux, il nous semblait plus judicieux de permettre de les observer plutôt que d’engager le combat. Ensuite, nous voulions proposer plus d’activités zens, afin d’offrir des moments spirituels et contemplatifs qui équilibrent l’épopée épique de Naoe et Yasuke », explique Jonathan Dumont, le directeur créatif.

Dans Assassin’s Creed Shadows, on peut caresser les chiens et les chats // Source : Capture PS5

Pour lui, l’absence de violence contre nos amis les bêtes est une question de contexte. Et il est d’ailleurs incapable d’affirmer qu’il en sera de même pour les prochains épisodes — « Je pense que cela dépendra de l’univers du jeu. Pour Assassin’s Creed Shadows, cela avait du sens. »

Jonathan Dumont est enfin revenu sur la possibilité de peupler son repaire avec des chats et des chiens mignons. Une idée venue très tôt dans le développement, semble-t-il : « Lors d’une réunion, nous avons évoqué la première implémentation de l’activité Sumi-e, où l’idée initiale était de ne collecter que les peintures. Mais dès que nous avons vu les animaux, il a été unanimement décidé qu’il fallait en faire des animaux de compagnie pour le repaire. Et oui, cela a immédiatement motivé des membres de l’équipe à créer des zoos pour animaux et des refuges. »

