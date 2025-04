Lecture Zen Résumer l'article

Les développeurs d’Assassin’s Creed Shadows continuent de peaufiner l’expérience de jeu avec une grosse mise à jour qui apporte plusieurs améliorations notables. Le framerate n’est enfin plus verrouillé à 30 images par seconde dans le repaire.

Si Assassin’s Creed Shadows est disponible depuis le 20 mars sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC, ce ne sont pas les vacances pour les développeurs. Ce mardi 8 avril, Ubisoft déploie le plus gros patch du jeu depuis le lancement, numéroté 1.0.2. En plus de corriger divers bugs, il apporte des améliorations notables, supprimant notamment l’un de ses plus gros défauts.

Depuis sa sortie, AC Shadows doit composer avec un choix étrange : quand on se balade dans son repaire, lieu que l’on peut personnaliser (y compris avec des animaux mignons), le framerate est verrouillé à 30 images par seconde (fps). Ce n’est pas un problème si le reste du jeu est réglé sur ce paramètre, c’est en revanche un choc visuel quand on préfère le mode d’affichage axé sur la performance (en 60 fps). Même une console puissante comme la PS5 Pro n’échappe pas à cette règle.

Le repaire dans Assassin’s Creed Shadows. // Source : Capture PS5

Le repaire d’AC Shadows n’est plus limité à 30 fps

Dans la liste des changements appliqués par la mise à jour 1.0.2, on découvre la ligne suivante : « Déverrouille le framerate du repaire au-delà des 30 fps dans le mode Performance ».

Ce changement, bienvenu pour les personnes soucieuses des performances, avait été évoqué par Ubisoft dans les colonnes de Numerama. L’entreprise nous confiait alors : « Nos équipes ont à cœur de continuer à améliorer l’expérience des joueurs et joueuses même après la sortie du jeu, et nous travaillons actuellement à enlever cette limite de 30 fps, tout en permettant la meilleure expérience visuelle possible au sein du repaire . » La promesse est donc tenue.

Les autres changements notables apportés sont les suivants :

Retour de la navigation automatique sur les routes quand on est à cheval, et augmentation de la vitesse du cheval dans les villes ;

Ajout de la possibilité de réinitialiser ses points de compétences ;

Amélioration de la gestion de ses ressources quand on les vend/démantèle auprès des marchands ou du forgeron (on peut sélectionner plusieurs objets à la fois) ;

Intégration d’un raccourci permettant d’aller directement sur l’écran d’investigation quand on est dans le jeu.

Enfin, Assassin’s Creed Shadows peut aussi passer à la moulinette du PSSR sur la version PS5 Pro. Ubisoft évoque des « améliorations clés » pour une meilleure qualité visuelle. À noter qu’il faudra manuellement l’activer dans les menus pour celles et ceux qui auraient déjà lancé une partie. Sur la console la plus puissante de Sony, le mode Équilibré offrira aussi les mêmes effets ray tracing qu’en mode Qualité.

