Ubisoft a dévoilé les heures de lancement d’Assassin’s Creed Shadows. La disponibilité n’étant pas globale, il existe une astuce pour y jouer la veille.

C’est la dernière ligne droite pour Assassin’s Creed Shadows. Après avoir connu deux reports, le futur blockbuster d’Ubisoft est désormais attendu pour le 20 mars sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Et, cette fois, c’est la bonne date : il ne sera plus repoussé.

Pour preuve, Ubisoft a levé le voile sur les différents horaires de lancement d’Assassin’s Creed Shadows, via un message partagé sur X le 5 mars. La sortie n’était pas générale, il existe une astuce pour y jouer bien plus tôt.

À quelle heure sera vraiment disponible Assassin’s Creed Shadows ?

PlayStation 5

Assassin’s Creed Shadows sera jouable sur PS5 dès le jeudi 20 mars, à minuit, heure française. La nuit risque d’être courte et le réveil de piquer alors qu’on ne sera pas encore en week-end.

Notez qu’il sera possible de précharger le jeu dès le 18 mars, à minuit également.

Xbox Series S et Xbox Series X

Ubisoft donne le même horaire concernant la Xbox Series S et la Xbox Series X, soit officiellement le jeudi 20 mars, à minuit. Mais comme il ne s’agit pas d’un lancement global, on peut toujours utiliser l’astuce consistant à régler sa console dans un autre pays pour y jouer plus tôt : en l’occurrence, dès le mercredi 19 mars, à 12h.

L’idée est de faire croire qu’on vit dans une autre région et, ainsi, profiter d’un décalage horaire favorable. Concrètement, il faut régler sa Xbox Series S ou sa Xbox Series X sur la Nouvelle-Zélande. Pour changer les paramètres de sa console, il faut se rendre dans Paramètres > Système > Langue et région, sans oublier de redémarrer.

Sur Xbox, le préchargement est déjà disponible.

PC

Sur PC, il y a une petite subtilité à connaître. Le jeu sera disponible sur plusieurs plateformes, à des heures différentes. Ainsi, les aficionados de Steam devront attendre jusqu’à 5h du matin, le 20 mars, tandis que passer par Ubisoft Connect permettra de lancer sa partie dès le 19 mars, à 23h. Bref, quand la firme française affirmait que personne n’y jouerait en avance, elle a un peu menti.

Sur PC, le préchargement sera disponible dès le 17 mars, à 17h.

On récapitule :

Lancement Préchargement PS5 Le 20/03, à 00h Le 18/03, à 00h Xbox Le 20/03, à 00h

Le 19/03, à 12h (avec sa console réglée sur Nouvelle-Zélande) Le 4/03, à 15h PC Le 19/03, à 23h (Ubi Connect)

Le 20/03 à 5h (Steam) Le 17/03 à 17h

