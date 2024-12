Lecture Zen Résumer l'article

Ubisoft a opté pour deux personnages au gameplay diamétralement opposé dans Assassin’s Creed Shadows. Le hic ? L’un d’eux a l’air beaucoup plus intéressant à jouer.

Ubisoft a fait un choix osé pour Assassin’s Creed Shadows : proposer deux personnages jouables. Ce n’est pas une première dans la saga, mais il y a néanmoins une petite révolution à souligner (présentés comme différents, les jumeaux de Syndicate étaient finalement similaires). Ainsi, il ne s’agit pas d’une version masculine et féminine d’un même héros, mais de deux protagonistes à la personnalité différente et aux motivations propres. Il y a donc une shinobi prénommée Naoe et un samouraï, Yasuke.

Mais à en juger par les différentes présentations et déclarations d’Ubisoft à propos d’Assassin’s Creed Shadows, repoussé de plusieurs mois, l’un des membres du casting sort clairement du lot : Naoe. Jonathan Dumont, directeur créatif du jeu, l’a encore bien vendue à l’occasion d’un entretien paru sur Entertainment Weekly le 19 décembre.

Naoe est plus proche de l’esprit original de la saga Assassin’s Creed

En raison de son statut de shinobi, Naoe est bien plus proche de l’idée que l’on se fait des jeux Assassin’s Creed. Agile, petite (pratique pour se faufiler) et vive, Naoe a toute la panoplie nécessaire pour devenir un assassin redoutable — et offrir une expérience plus réaliste. Tout le contraire de Yasuke, qui sera bien plus brut de décoffrage. Le samouraï, engoncé dans une armure lourde, ne sera même pas capable de réaliser le légendaire saut de la foi. « Il s’écrasera dans la meule de foin et se fera mal aux fesses, ce qui est plutôt drôle », confie Jonathan Dumont.

Naoe pourra le réaliser, sachant qu’elle n’est ni plus ni moins que le personnage le plus rapide jamais conçu par Ubisoft pour un jeu Assassin’s Creed. Jonathan Dumont révèle à ce sujet : « Elle court hyper vite, elle possède un tas de gadgets pour assurer sa discrétion et s’assurer de ne pas avoir à se battre souvent. Nous tenions à satisfaire les férus de jeux plus proches de l’orientation ninja/assassin. »

Yasuke, de son côté, est là pour plaire à celles et ceux qui ont apprécié l’approche action des derniers opus. À Jonathan Dumont d’argumenter : « Beaucoup de personnes aiment Assassin’s Creed en raison de l’approche infiltration : se cacher dans l’ombre et les foules. Puis, nous avons ceux qui préfèrent l’action d’Odyssey, Origins et Valhalla. On essaie de satisfaire les deux types de joueuses et de joueurs, sans trop diluer ce qu’ils aiment. »

À noter qu’Assassin’s Creed Shadows prônera l’alternance entre Yasuke et Naoe en fonction des missions, même si l’exploration sera libre et que certaines tâches annexes pourront être réalisées par l’un ou l’autre.

