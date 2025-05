Lecture Zen Résumer l'article

Ubisoft continue d’améliorer Assassin’s Creed Shadows avec des mises à jour. Le patch 1.0.5, déployé ce mardi 27 mai, se penche sur les mouvements en parkour et le mode photo.

Ubisoft n’a pas fini d’améliorer Assassin’s Creed Shadows, son dernier gros jeu en date. Dans un communiqué daté du 26 mai, la firme française dévoile le contenu de la mise à jour 1.0.5, déployée ce mardi sur toutes les plateformes (avec une taille qui varie de 3,31 à 19 Go). Depuis la sortie, les développeurs ont déjà corrigé un gros défaut du jeu et ajouté un index utile pour les personnages.

Le patch en question ajoute du contenu supplémentaire, à l’instar des collaborations avec Dead by Daylight et Balatro. Il vient surtout apporter des évolutions à l’un des points essentiels du gameplay d’Assassin’s Creed Shadows : les déplacements en parkour. « L’équipe a préparé une série d’améliorations pour les mécaniques de parkour. Nous tenons à remercier tous les joueurs pour leurs nombreux retours depuis le lancement », souligne Ubisoft.

Assassin’s Creed Shadows, mise à jour 1.0.5. // Source : Ubisoft

Des nouvelles mécaniques de parkour dans Assassin’s Creed Shadows

Concrètement, Naoe et, dans une moindre mesure, Yasuke vont pouvoir se déplacer avec encore plus d’aisance dans Assassin’s Creed Shadows. Dans les titres de la saga culte d’Ubisoft, il est nécessaire que les mouvements soient parfaits pour s’extirper de situations urgentes. Ils passent par un gros travail sur les animations, mais aussi par moult possibilités de tirer profit de l’environnement et de l’agilité des personnages.

La mise à jour 1.0.5 d’Assassin’s Creed Shadows apporte trois choses :

Une nouvelle interaction qui prend la forme d’un saut vertical permettant à Naoe et Yasuke de s’agripper à des rebords et auvents sans recourir à la course murale. Pour en profiter, il suffit d’appuyer sur le bouton de saut près d’un surplomb suffisamment bas.

Le sprint n’est plus interrompu quand on utilise le parkour vers le haut ou vers le bas, tant que la direction est maintenue.

Les éjections latérales et vers l’arrière sont améliorées en termes de distance et de hauteur, avec des atterrissages sur les pieds plutôt que sur les mains. Ce qui profite surtout à Naoe pour gagner en hauteur.

Ubisoft évoque par ailleurs des fonctionnalités inédites pour le mode Photo d’Assassin’s Creed Shadows — « la plus grosse mise à jour jamais reçue par un jeu Assassin’s Creed ». L’idée est d’offrir la possibilité de personnaliser ses clichés pour « capturer la beauté du Japon féodal ».

Pêle-mêle : choix du moment de la journée, diverses options d’expressions faciales et de poses, possibilité de masquer le casque, plus de personnalisation , vitesse de la caméra, aperçu amélioré… En somme, il y aura de quoi inonder les réseaux sociaux avec de magnifiques captures d’écran ces prochains mois.

