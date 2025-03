Lecture Zen Résumer l'article

Comme Ubisoft n’a pas opté pour un lancement global du jeu Assassin’s Creed Shadows, il existe une astuce pour y jouer quelques heures avant sa sortie officielle. Il faut une Xbox.

C’est bientôt l’heure pour Assassin’s Creed Shadows. Après deux reports nécessaires pour assurer une qualité à la hauteur des ambitions (énormes) et des attentes (élevées), Ubisoft lancera son futur blockbuster le jeudi 20 mars 2025, sur PC, PS5, Xbox Series S et Xbox Series X.

Contrairement à ce qui était initialement prévu, il n’y aura pas d’accès anticipé pour Assassin’s Creed Shadows — un bonus parfois réservé aux éditions les plus chères et/ou à celles et ceux ayant précommandé. Il existe néanmoins une astuce pour gagner quelques heures par rapport au lancement officiel, avec la possibilité d’y jouer dès le 19 mars, à 12h (heure française). Spoiler : il faut une console Xbox.

Jouer au jeu vidéo Assassin’s Creed un jour avant, c’est possible

De quoi ai-je besoin ?

Une Xbox Series S ou une Xbox Series X ;

Un exemplaire du jeu Assassin’s Creed Shadows.

Quel est le rapport avec le décalage horaire ?

Ubisoft a fait le choix d’un lancement local concernant Assassin’s Creed Shadows : les versions console sortent à minuit, dans chacun des pays. Ce qui veut dire que tout le monde ne sera pas servi en même temps et, qu’en raison des différents fuseaux horaires, certaines régions pourront y jouer en avance par rapport à d’autres. L’astuce consiste simplement à faire croire qu’on est dans un pays servi avant pour jouer avant.

Il y a 12 heures de décalage entre la France et la Nouvelle-Zélande. Quand il sera minuit, le jeudi 20 mars, là-bas, au moment où le jeu sortira, il sera midi, la veille, en France. En somme, il faut paramétrer sa Xbox Series S ou sa Xbox Series X pour qu’elle soit en Nouvelle-Zélande.

Comment régler sa Xbox en Nouvelle-Zélande ?

Pour modifier les paramètres de région de sa Xbox Series S ou de sa Xbox Series X, il suffit d’aller dans Paramètres > Système > Langue et région. Dans le menu déroulant Langue et région, choisissez Nouvelle-Zélande, puis redémarrez la console pour prendre le changement en compte. L’opération est sans risque et prend moins de deux minutes. La seule conséquence fâcheuse est le possible mélange de plusieurs langues à l’écran, ce qui n’a aucun impact pour lancer un jeu vidéo.

À noter qu’il est d’ores et déjà possible de précharger le jeu sur sa console Xbox, afin de gagner encore plus de temps.

L’autre moyen de jouer à Assassin’s Creed Shadows en avance

Il y a une petite subtilité concernant la version PC d’Assassin’s Creed Shadows. Le blockbuster d’Ubisoft sera disponible sur plusieurs plateformes de distribution, mais à des horaires différents. Les férus de Steam ne pourront pas lancer le jeu avant le 20 mars à 5h du matin, quand les utilisatrices et utilisateurs d’Ubisoft Connect y auront accès dès le 19 mars, à 23h. Un moyen pour la firme française de récompenser — un peu — ses fans les plus loyaux.

