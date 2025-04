Lecture Zen Résumer l'article

Un salarié d’Ubisoft qui a travaillé sur Assassin’s Creed Shadows a réalisé ce dont beaucoup de propriétaires d’un animal rêveraient : intégrer son chat dans le jeu.

Le Japon féodal d’Assassin’s Creed Shadows est rempli d’animaux mignons. Certains sont sauvages et, ô joie, ils ne peuvent pas être chassés. D’autres peuvent être apprivoisés : c’est le cas des chiens et des chats. Quand on les caresse, ils rejoignent automatiquement notre Repaire afin qu’on puisse le personnaliser d’une manière plus adorable.

Figurez-vous qu’un chef de produit d’Assassin’s Creed Shadows a saisi l’occasion pour réaliser le rêve de beaucoup d’entre nous : intégrer son compagnon dans le jeu. Dans un message publié sur X le 8 avril 2025, Nik Pantis confie : « Mon chat, Ghost, est immortalisé dans Assassin’s Creed. » Il accompagne son anecdote avec deux émojis qui en disent long sur son émotion — celui entouré de cœurs et un autre avec les yeux embués.

Le chat Ghost dans Assassin’s Creed Shadows. // Source : Compte X de Nik Pantis

Il a mis son chat dans Assassin’s Creed Shadows

Si jamais vous tombez sur un chat blanc dans Assassin’s Creed Shadows, alors il s’agit sûrement de Ghost. Pour s’en assurer, Nik Pantis partage une capture de son chat tel qu’il apparaît dans le jeu. La description est la suivante : « Un chat comme lui, timide et qui ressemble à un fantôme, va s’attacher à vie » (soulignons la petite référence à son prénom). Bien sûr, il est tout blanc et craquant.

Un internaute n’a évidemment pas manqué de lui demander où on peut le trouver. Ce à quoi Nik Pantis a répondu : « Suivez les rumeurs sur les yokai. » C’est énigmatique, mais peut-être que des joueuses et des joueurs d’Assassin’s Creed Shadows sauront à quoi il fait référence (sinon, cherchez un chat blanc). D’autres membres du réseau social, de leur côté, préfèrent dire que Ghost est beaucoup trop mignon — ce qui est 100 % vrai.

À noter que ce n’est pas la première fois qu’un véritable chat sert de modèle pour un jeu vidéo. Les fans de félins se souviennent forcément du jeu vidéo Stray, dans lequel on incarne un chat roux. Les développeurs se sont inspirés d’un chat pour donner vie à ce héros atypique. Swann Martin-Raget, producteur au sein de BlueTwelve Studio, avait même confié à Numerama : « On a deux chats qui viennent travailler tous les jours au studio. Ce sont eux qui nous paient, on est juste de modestes employés. » Bref, les chats continuent de dominer le monde.

