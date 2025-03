Lecture Zen Résumer l'article

Dans un entretien accordé à Bloomberg, Strauss Zelnick, le patron de Take-Two Interactive, s’est exprimé sur le silence qui entoure GTA 6 depuis la bande-annonce diffusée en décembre 2023.

Depuis décembre 2023, mois durant lequel Rockstar Games a présenté la première bande-annonce de GTA 6, aucune nouvelle image du jeu, pourtant hyper attendu, n’a été diffusée. Faut-il y voir un mauvais présage par rapport au lancement, qui reste officiellement maintenu pour cette fin d’année ? Non, à en croire Strauss Zelnick, le patron de l’éditeur Take-Two Interactive.

À l’occasion d’un entretien accordé à Bloomberg et publié le 29 mars 2025, Strauss Zelnick a expliqué pourquoi il n’y avait plus de nouvelles images et de vidéos de GTA 6. La raison est légitime : « Nous avons des concurrents qui préparent leur calendrier plusieurs années à l’avance, mais nous pensons qu’il est bénéfique d’utiliser nos outils marketing dans une période proche du lancement afin de créer de l’excitation et d’équilibrer cette excitation en évitant une anticipation insatisfaite. »

La prochaine fois qu’on verra des images de GTA 6, ce sera avant sa sortie

Attention, les propos de Strauss Zelnick ne confirmenr pas que GTA 6 sera disponible fin 2025 — et encore plus tard sur PC. Mais, ils sous-entendent que la prochaine fois que l’on verra des images du jeu, alors nous serons relativement proches de la sortie. Un report reste possible pour le futur blockbuster de Rockstar Games, amené à tout écraser sur son passage. « L’attente pour ce jeu est la plus grande attente que j’ai jamais vue pour une saga de divertissement, et je suis là depuis un moment », se réjouit d’ailleurs Strauss Zelnick.

On comprend que Take-Two Interactive et Rockstar Games tiennent à faire preuve de prudence vis-à-vis du calendrier de GTA 6. Les deux entreprises veulent, par exemple, éviter le syndrome Cyberpunk 2077, officialisé en 2012 et commercialisé en 2020 dans des conditions qu’on connaît. D’autres exemples plus récents peuvent être cités : The Witcher 4, également développé par CD Projekt Red, a été montré en décembre 2024 et ne sera pas disponible avant 2027. Et on pourrait aussi mentionner le prochain The Elder Scrolls, dont les premières images datent de 2018 (on n’a rien vu depuis).

On vous rappelle le calendrier d’annonces de Red Dead Redemption 2 :

Octobre 2016 : teaser et première bande-annonce, sortie attendue pour automne 2017 ;

Mai 2017 : annonce d’un premier report pour le printemps 2018 ;

Septembre 2017 : deuxième bande-annonce ;

Février 2018 : annonce d’un second report pour une sortie en octobre 2018 ;

Mai 2018 : troisième bande-annonce ;

Août 2018 : première vidéo de gameplay ;

Octobre 2018 : deuxième vidéo de gameplay.

Comme on peut le constater avec Red Dead Redemption 2 : il y a eu deux ans entre l’officialisation et la sortie, et la communication s’est intensifiée quelques mois avant le lancement.

À l’arrivée, on n’en sait pas beaucoup plus sur la date d’arrivée de GTA 6. Toutefois, on sait désormais pourquoi la communication est encore assez chiche à son sujet. Dès que la machine sera en route, ce sera un excellent signe.

