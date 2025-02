Lecture Zen Résumer l'article

Lors de son dernier point financier, Take-Two Interactive a évoqué GTA 6 et les nouvelles sont toujours bonnes. La sortie en 2025 reste prévue.

On a enfin eu des nouvelles de GTA 6. Le 6 février 2025, Take-Two Interactive a publié ses derniers résultats financiers, ce qui est toujours l’occasion de faire un point sur les projets à venir. Le titre de Rockstar Games est logiquement sur toutes les lèvres, alors que l’éditeur et le développeur en parlent paradoxalement si peu.

Et, pour le moment, Take-Two Interactive maintient un lancement pour l’automne 2025. La date de sortie précise n’a pas été communiquée. Elle fera vraisemblablement l’objet d’une officialisation plus tard, peut-être avec une nouvelle bande-annonce.

Pour le moment, GTA 6 n’est pas repoussé en 2026

En mai 2024, Take-Two Interactive avait officiellement évoqué l’automne 2025 pour la fenêtre de lancement de GTA 6, ce qui était beaucoup plus précis que l’année « 2025 » affichée à la fin de la première bande-annonce diffusée en décembre 2023 (il n’y en a pas eu d’autres depuis). Quelques jours plus tard, Strauss Zelnick, le CEO, avait partagé sa confiance sur les délais : « Nous ne sommes pas à l’abri [d’un retard]. Mais nous avons précisé cette fenêtre de lancement car nous sommes plutôt confiants sur sa réalisation ». En août 2024, l’automne 2025 était toujours maintenu.

GTA VI est toujours prévu en 2025 selon le bilan financier du 6 février 2025 // Source : Take-Two Interactive

Cela fait donc quelques mois que l’éventualité de voir GTA 6 arriver fin 2025 existe du côté de Take-Two Interactive. Néanmoins, un retard ne serait pas à exclure, et on pourrait aisément comprendre pourquoi : on parle d’un jeu ultra attendu, articulé autour d’ambitions immenses et promis à un succès commercial sans précédent. Les fans ne seraient plus à quelques mois près et les développeurs préfèrent mettre toutes les chances de leur côté, alors que l’époque actuelle pardonne très peu l’erreur. Au regard des promesses qui l’accompagnent, GTA 6 doit être irréprochable, ne serait-ce que d’un point de vue technique.

Au passage, le fait que GTA 6 soit toujours maintenu en 2025 ne va pas plaire aux autres éditeurs, ceux qui sont frileux à l’idée de vivre un Noël 2025 face à l’ogre. L’officialisation d’un retard pourrait en faire respirer plus d’un, mais Take-Two Interactive ne souhaite soulager personne. Pour le moment ?

