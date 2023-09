The Elder Scrolls VI doit sortir au cours de la décennie. Quand ? Plutôt dans les dernières années, si l’on se fie à des documents juridiques.

Vous avez gardé un souvenir impérissable de The Elder Scrolls V: Skyrim, sorti en 2011 ? Chérissez-le encore, car le prochain épisode de cette excellente saga ne va pas sortir de sitôt. Des documents juridiques consultés par The Verge montrent que The Elder Scrolls VI ne sortira vraisemblablement pas avant 2026. Cette échéance n’est même pas garantie.

The Elder Scrolls VI a été annoncé en 2018

Ce calendrier prévisionnel sera accueilli défavorablement par les fans de la licence, mais il ne constitue pas une surprise. Lorsque cette suite a été annoncée en 2018, via un très court teaser de 36 secondes ne montrant littéralement rien, on se doutait que l’on se lançait dans un marathon de patience. Ce genre de titre nécessite une longue gestation, de l’ordre de la décennie.

On ignore depuis quand The Elder Scrolls VI est en préproduction et à quel stade de développement il se trouve aujourd’hui. On peut raisonnablement penser que des moyens plus importants vont être réorientés sur ce titre, maintenant que le studio en charge du projet, Bethesda Game Studios, a pu sortir son autre très gros projet, Starfield, qui a mobilisé aussi de fortes ressources en interne.

Skyrim reste une énorme référence de son segment. // Source : Bethesda

Parfois présenté comme un Skyrim dans l’espace, Starfield ne va évidemment pas cesser d’évoluer maintenant qu’il est disponible dans le commerce. Le studio a des plans pour faire tenir l’attractivité du jeu à travers le temps. Outre les évolutions à très court terme (calibration HDR, DLSS, bouton pour manger…), il y a aussi les mises à jour plus ambitieuses de long terme.

En 2021, le patron de Bethesda, Todd Howard, avait mis en garde le public qui misait sur une sortie prochaine de The Elder Scrolls VI. Il indiquait que le jeu était toujours en phase de conception. D’ailleurs, le studio ne communique pas sur le titre aujourd’hui. Le site officiel ne contient aucune référence, hormis l’annonce initiale de 2018.

Un développement plus actif est à espérer désormais, car The Elder Scrolls VI a tout du prochain gros morceau du studio — plus gros encore que Starfield — et constitue un sacré challenge. Il ne sera pas évidemment de succéder à Skyrim, qui est encore, plus de dix ans après sa sortie, l’une des grandes références du genre.