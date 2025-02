Lecture Zen Résumer l'article

Ubisoft a partagé un petit clip centré sur le mode canon d’Assassin’s Creed Shadows. Il est pensé pour imposer les décisions cruciales aux joueuses et aux joueurs.

Ubisoft a pensé à de multiples options de personnalisation concernant Assassin’s Creed Shadows. Et l’une d’entre elles prend la forme d’un mode canon. Déjà évoqué par le passé, il supprime les choix que l’on pourrait faire dans les dialogues, choix susceptibles de modifier le déroulement de l’aventure. Ce mode, pour les « flemmards », représente l’histoire telle qu’elle a été imaginée par Ubisoft.

Dans un clip publié sur X (ex-Twitter) le 18 février 2025, l’entreprise française montre à quoi il ressemble et donne quelques précisions sur son impact réel quand on joue. Il y a même une comparaison avec la voie classique, c’est-à-dire celle avec des dialogues proposant plusieurs réponses.

Mode canon dans Assassin’s Creed Shadows. // Source : Ubisoft

Les premières images du mode canon d’Assassin’s Creed Shadows

La séquence montre un échange entre Oda Nobunaga et Yasuke, semble-t-il lors de leur première rencontre — ou peu après. Oda Nobunaga indique avoir plusieurs questions à son sujet et pense qu’il ne comprend pas sa langue. En mode normal, on a le choix entre ne rien répondre ou affirmer que, si, justement, on comprend ce qui est dit. En mode canon, Yasuke ne reste pas silencieux.

Ubisoft fait savoir, dans les commentaires, que le mode canon d’Assassin’s Creed Shadows n’affecte pas la difficulté du jeu. Il n’impose pas non plus un personnage dans les portions en monde ouvert (on rappelle qu’il y a deux héros jouables, un samouraï et une shinobi, avec des missions et quêtes exclusives à chacun). Dernier point à garder en tête : « Cette option ne peut pas être modifiée une fois activée ! »

À noter quand même qu’il y aura une seule et même fin pour tout le monde. Les choix que certains fans pourront faire n’auront des conséquences que sur la manière d’y parvenir. Ubisoft explique : « Il y a une seule fin canon mais plusieurs chemins pour y arriver, qui détermineront qui sera à vos côtés ou non lors de l’aventure ! » En somme, la liberté ainsi accordée présente un intérêt relatif. Beaucoup pourraient être déçus, mais la multinationale rappelle que « de multiples chemins peuvent mener à une même fin ». À titre de comparaison, Assassin’s Creed Odyssey propose plusieurs dénouements (neuf en tout), tout comme Assassin’s Creed Valhalla (deux).

Pour aller plus loin On a joué 4h à Assassin’s Creed Shadows : la remontada ?

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+