Marvel Studios a officialisé le casting pour le film Avengers: Doomsday, qui sortira en 2026. Une présentation étrange, avec une longue litanie de noms s’affichant sur des dossiers de chaise. Mais une manière de faire qui ne fait pas forcément les affaires du film Thunderbolts*, qui arrive fin avril.

Une vidéo interminable, avec un traveling révélant progressivement chaque membre du casting du prochain film Avengers. Mercredi 26 mars 2025, Marvel Studios a opté pour une approche surprenante pour présenter la distribution d’Avengers: Doomsday, en filmant des chaises de metteur en scène avec, sur chaque dossier, le nom des stars impliquées.

La liste officielle des personnages d’Avengers Doomsday est désormais complète, nonobstant d’éventuelles surprises qui seront révélées dans le long-métrage. On sait aussi que certaines figures historiques du MCU (Marvel Cinematic Universe) doivent revenir, selon des modalités encore inconnues. On pense à Chris Evans.

Le tournage d’Avengers: Doomsday est dorénavant lancé, car le film sortira finalement assez vite maintenant : il est planifié pour le printemps 2026. Il y aura deux autres films avant lui, qui viendront étoffer un peu plus les rangs du MCU : Thunderbolts* (fin avril 2025) et Les Quatre Fantastiques : Premiers pas (fin juillet 2025).

Avengers: Doomsday spoile-t-il déjà la fin de Thunderbolts* ?

Or, la petite mise en scène de Marvel Studios a peut-être légèrement gaffé : en effet, il a été confirmé que le casting de ces deux films sera bien présent dans Avengers: Doomsday. Ce faisant, on en déduit que tous les personnages associés à Thunderbolts* et aux Quatre Fantastiques survivront à leurs péripéties respectives… puisqu’ils reviennent plus tard.

De fait, cela désamorce un peu les enjeux dramatiques que Marvel Studios prévoyaient sans doute avec ces deux longs-métrages. C’est surtout vrai pour Thunderbolts* : on se doutait bien que la production n’allait pas tuer l’un des membres des Fantastic Four d’entrée de jeu, dans la mesure où ils font tout juste leurs débuts dans le MCU.

L’équipe des Thunderbolts (sur la photo, il manque Taskmaster). // Source : Marvel

Parmi les membres des Thunderbolts, qui sont l’équivalent côté Marvel de la Suicide Squad de DC Comics, on peut donc comprendre que survivront :

Yelena / Black Widow (Florence Pugh)

Bucky Barnes / le Soldat de l’Hiver (Sebastian Stan)

Alexei Shostakov / Red Guardian (David Harbour)

John Walker / U.S. Agent (Wyatt Russell)

Ava Starr / le Fantôme (Hannah John-Kamen)

Robert Reynolds / Sentry (Lewis Pullman) — pas un vrai membre des Thunderbolts, mais un personnage clé de l’univers Marvel

En revanche, quid d’Antonia Dreykov / Taskmaster (Olga Kurylenko) ? Son absence de la liste du 26 mars 2025 laisse à penser qu’elle trouvera la mort dans le film. Pour qui l’a oublié, Taskmaster était l’un des personnages issus de Black Widow, film sorti en 2021 et appartenant à la phase 4 du MCU. Il est plutôt secondaire.

Autre absence notable : Valentina de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), qui est un peu le cerveau qui a mis en place l’équipe des Thunderbolts. Ce n’est pas une véritable superhéroïne, donc son absence pourrait être justifiée par son « inutilité » face à Robert Downey Jr, qui revient sous les traits de Dr Fatalis / Dr Doom.

Tout ceci reste à ce stade encore théorique. On n’est pas à l’abri de futures surprises — Marvel Studios en garde vraisemblablement sous le coude pour Avengers: Doomsday, ainsi que la prochaine grande réunion, avec le film Avengers: Secret Wars, attendu en 2027. Car il manque du monde : Spider-Man, les autres Avengers, Daredevil, Wolverine, Deadpool…

