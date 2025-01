Lecture Zen Résumer l'article

Alors qu’on prenait pour acquise sa présence dans Avengers: Doomsday, Benedict Cumberbatch a annoncé qu’il ne sera pas au casting du blockbuster dans le rôle de Dr Strange. Une petite bombe.

Benedict Cumberbatch a lâché une bombe à l’occasion d’un portrait de lui paru le 22 janvier dans les colonnes de Variety — et pas sûr que Disney et Marvel aient apprécié sa transparence. Il a ainsi confié au média qu’il ne sera pas dans Avengers: Doomsday, prochaine réunion des super-héros, attendue pour 2026 sur nos écrans.

On prenait pourtant pour acquise sa présence dans ce blockbuster, qui ramènera des acteurs que l’on pensait débarrassés du Marvel Cinematic Universe (MCU). Ainsi, Robert Downey Jr., ex-Iron Man sacrifié à la fin d’Avengers: Endgame, reviendra dans le costume du grand méchant, tandis que Chris Evan en sera aussi. L’importance prise par Dr Strange, le personnage incarné par Benedict Cumberbatch, semblait pourtant lui ouvrir les portes d’Avengers: Doomsday.

Doctor Stange 2 // Source : Marvel MCU

Pourquoi Docteur Strange ne sera pas dans Avengers: Doomsday

L’absence étonnante de Docteur Strange dans Avengers: Doomsday est liée au scénario et au fait que « le personnage ne s’aligne pas avec cette partie de l’histoire », selon les confidences de Benedict Cumberbatch. Apparemment, les plans auraient été totalement bouleversés après l’éviction de Jonathan Majors (qui devait être le grand méchant Kang). Tout porte à croire que Dr Strange aurait eu une importance capitale dans l’affrontement avec Kang, et que ce n’est donc pas le cas avec Dr Doom.

Pour aller plus loin Qui est Doctor Doom, le méchant que Robert Downey Jr. va incarner pour Marvel ?

Que les fans du puissant sorcier se rassurent, Docteur Strange ne va pas être éloigné trop longtemps du MCU. Il tiendra même un rôle important dans Avengers: Secret Wars, prévu pour 2027 — « Il sera assez central dans la direction vers laquelle les choses vont aller. » Il sera aussi à l’affiche d’un troisième film centré sur lui, après l’origin story en 2016 et Doctor Strange in the Multiverse of Madness en 2022.

« Nous sommes très ouverts sur les discussions à propos de là où nous allons aller. Qui nous voulons pour l’écriture et la réalisation ? Quelle partie des comics souhaitons-nous explorer pour faire évoluer Strange ? C’est un personnage intéressant à jouer. Il est complexe et contradictoire, c’est un homme troublé qui a des capacités extraordinaires, il y a donc du potentiel avec lequel s’amuser », révèle Benedict Cumberbatch sur Doctor Strange 3. Pour rappel, l’acteur est déjà apparu dans six longs métrages du MCU : Doctor Strange, Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Spider-Man: No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Avengers 5 : Doomsday Il n’y a pas d’offres pour le moment

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+