L’avant-dernier épisode de Skeleton Crew a été l’occasion de faire un sous-entendu à la jeunesse de George Lucas, avec un clin d’œil à son tout premier long-métrage. Film que vous n’avez peut-être pas vu.

Dans l’épisode 7 de Skeleton Crew, diffusé le 8 janvier dernier sur Disney+, Jod Na Nawood (joué par Jude Law) est pratiquement parvenu à obtenir ce qu’il désirait. Il ne reste désormais plus qu’un seul épisode pour résoudre toutes les intrigues. À moins, bien sûr, d’une saison 2 pour Skeleton Crew, ce qui n’est pour l’instant pas encore certain.

Plusieurs mystères restent encore à résoudre, comme l’emplacement de la planète d’où viennent les quatre enfants et l’identité réelle de Jod Na Nawood. Mais ce n’est, pour une fois, pas le lore de Star Wars dont il va être question ici. C’est plutôt un clin d’œil discret que la production a fait, comme un hommage à George Lucas.

Attention ! La suite contient des spoilers sur la fin de l'épisode 7.

Revenez plus tard si vous n’avez pas vu l’épisode.

Il fallait tendre l’oreille pour repérer l’allusion à George Lucas, le créateur de Star Wars. À la fin de l’épisode, lorsque Jod Na Nawood s’introduit dans l’une des chambres fortes de la planète At Attin, il découvre des milliers et des milliers de tonnes d’or. Une vraie caverne d’Ali Baba : l’endroit est tout simplement immense.

Jod Na Nawood a alors un petit échange avec le droïde qui l’accompagne. Il lui demande le nombre total de coffres de ce genre, en plus de celui qu’ils visitent. Le robot lui répond que la planète dispose en tout de 1 139 coffres. Donc, 1 138 autres, en ne comptant pas celui-ci. Or, 1 138 ne peut pas être un nombre pris au hasard.

Jod Na Nawood, face à quelques palettes d'or.

Une référence à THX 1138, tout premier film de George Lucas

Ce nombre est effectivement un sous-entendu qui renvoie à THX 1138, le tout premier film de George Lucas. Le cinéaste américain, avant d’engendrer l’une des plus grandes licences de la pop culture, avec Star Wars, a d’abord dû faire ses preuves derrière la caméra. Deux films précéderont ainsi Un nouvel espoir (1977) : THX 1138 (1971) et American Graffiti (1973).

Alors qu’American Graffiti est un film qui raconte la tranche de vie d’ados aux États-Unis dans les années 70, THX 1138 embrasse le genre de la science-fiction. C’est aussi le premier film que produit Francis Ford Coppola pour George Lucas, son grand ami et associé — précédemment, les deux avaient déjà collaboré sur un documentaire.

Dans THX 1138, on suit un personnage, qui donne son nom au film, vivant dans un futur souterrain et totalitaire, où la population est dépersonnalisée à causes des drogues, et surveillée en permanence. Cela, jusqu’au jour où THX 1138 cesse d’en prendre et découvre les émotions, dont l’amour qu’il a pour LUH 3417, sa colocataire.

THX 1138, qui était alors un employé sans histoire, fait ainsi naître une relation illégale et déclenche l’intervention des autorités, qui ne veulent pas de ce couple. Emprisonné, THX 1138 cherche ensuite à s’évader et à sortir pour de bon de ce système d’oppression. Échec critique et commercial à sa sortie, le film gagnera ses lettres de noblesse plus tard.

Avant d’être un long-métrage d’une heure et demie, THX 1138 a d’abord été pensé et tourné sous la forme d’un court-métrage (Electronic Labyrinth: THX 1138 4EB) quand George Lucas achevait son cursus de cinéaste à la fac de Californie. Tourné en 1967, il est conservé par la Bibliothèque du Congrès depuis 2010, preuve de son importance.

Skeleton Crew est loin d’être la première œuvre à faire allusion à THX 1138. D’autres films et séries ont déjà fait des clins d’œil similaires, dans la saga Star Wars.

