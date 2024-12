Lecture Zen Résumer l'article

Robert Downey Jr. ne sera pas la seule ex-figure du Marvel Cinematic Universe à faire son grand retour. Chris Evans a aussi été rappelé par Disney et Marvel pour le futur film Avengers. Son rôle est pour le moment inconnu.

À l’instar de Robert Downey Jr., Chris Evans avait reçu une belle fin dans Avengers: Endgame, conclusion massive d’un immense chapitre. On ne croyait plus revoir l’acteur dans un film Avengers, mais c’était avant que la machine déraille. Ainsi, comme le rapporte The Wrap dans un article publié le 9 décembre, Chris Evans va bel et bien faire son retour dans le Marvel Cinematic Universe. Il sera au casting d’Avengers: Doomsday.

Chris Evans rejoint Robert Downey Jr. dans cette vaste opération recyclage actuellement opérée par Disney et Marvel pour sauver leur empire du divertissement. Quoi de mieux que de s’en remettre à des têtes connues, attachées à des succès historiques, pour rallier de nouveau le public à sa cause ? Seule inconnue dans cette histoire : le rôle de Chris Evans, que ce soit l’identité du personnage ou son importance dans le récit.

Chris Evans revient dans le MCU, mais dans quel rôle ?

Dans le cas de Robert Downey Jr., la pirouette scénaristique est déjà connue : la star sera ni plus ni moins que le grand méchant d’Avengers: Doomsday. Il enfilera ainsi le masque de Docteur Doom — qui pourrait être en réalité un variant maléfique de Tony Stark (selon les règles du multivers). Qu’en sera-t-il de Chris Evans ? Là encore, la piste du variant paraît la plus probable, puisqu’il est très vieux à la fin d’Avengers: Endgame et que le bouclier de Captain America a été confié à Falcon (Anthony Mackie).

En tout cas, rien n’indique aujourd’hui que Chris Evans réapparaîtra dans le costume de Captain America. Tout est possible et on peut par exemple imaginer une version sombre de Steven Rogers, qui servirait l’organisation Hydra plutôt que le S.H.I.E.L.D. (ce qui transformerait encore un ancien gentil en grand méchant). Ou bien Marvel et Disney peuvent nous refaire le coup d’un affrontement au sommet entre Chris Evans et Robert Downey Jr., comme dans Captain America: Civil War.

On rappelle quand même que Chris Evans n’avait pas tout à fait coupé les ponts avec le Marvel Cinematic Universe. Il apparaît quelques minutes dans Deadpool & Wolverine, à un détail près : il ne joue pas Captain America mais Johnny Storm — le tout premier personnage Marvel qu’il a incarné au cinéma. Il est même la star de la scène post-générique. Il est néanmoins peu probable qu’il reprenne ce rôle pour Avengers: Doomsday, son retour en membre des Quatre Fantastiques n’étant qu’un clin d’œil humoristique à un passé douloureux.

