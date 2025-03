Lecture Zen Résumer l'article

Marvel et Disney ont dévoilé le casting d’Avengers: Doomsday, future réunion au sommet des super-héros du Marvel Cinematic Universe (MCU), marquée par le retour de Robert Downey Jr. dans le rôle du méchant (Dr Doom / Fatalis). La liste est immense, et ne préfigure en réalité rien de bon pour la narration.

27 : c’est le nombre de personnages confirmés pour Avengers: Doomsday. À l’occasion d’une interminable présentation en direct (5h30 !), Disney et Marvel ont dessiné le casting de la future grande réunion des super-héros du MCU. Tout cela s’articulera autour d’un retour majeur, celui de Robert Downey Jr., aka Iron Man. Mort et enterré à la fin d’Avengers: Endgame, il reviendra sous les traits d’un autre personnage, méchant cette fois.

Sauf qu’il est difficile aujourd’hui d’être totalement emballé par la distribution de ce Avengers: Doomsday, prévu pour le printemps 2026. Elle mélange tout et son contraire : la nouvelle vague des membres Avengers (emmenée par Anthony Mackie/Captain America), des protagonistes mineurs, d’autres qu’il faut encore découvrir (les Quatre Fantastiques) et d’illustres visages qu’on avait presque oubliés (les X-Men, ancienne génération). En l’état, Marvel et Disney ont tout à la fois raclé les fonds de tiroir et dépoussiéré les vieilleries du grenier. C’est une astuce facile, dans le sillage du retour de Robert Downey Jr., ex-figure du MCU rappelée comme le Messie.

Tous les actrices et acteurs confirmés pour Avengers: Doomsday. // Source : Marvel Studios

Avengers: Doomsday, déjà un bazar sans nom ?

On ignore de quelle façon les scénaristes vont pouvoir s’en sortir avec un tel patchwork. Il n’y a plus de cap identifié — en clair, un grand méchant servant de fil conducteur avant la confrontation finale — et bien des protagonistes ne sont encore jamais apparus à l’écran. Jusqu’à Avengers: Endgame, le puzzle était intelligemment construit, avec une lente montée en régime jusqu’à l’affrontement final contre Thanos. Les scènes post-génériques permettaient de tout lier et, malgré quelques remplissages, l’effort était louable. Le box-office a d’ailleurs favorablement répondu aux efforts de Disney et de Marvel. Depuis, c’est la Bérézina.

L’introduction du concept du multivers a apporté plus de problèmes que de solutions. Il a permis d’offrir quelques parenthèses enchantées (la série Loki), mais le potentiel narratif qu’il recèle est très mal exploité. L’arrivée de Disney+ a impliqué la production de séries, nouveau format qui éparpille le public, contraint d’être partout pour bien suivre, et complexifie un peu plus la préparation. L’affaire liée à Jonathan Majors, qui devait prendre la suite de Thanos, a tué les plans initiaux des deux multinationales. Pour le coup, elles n’y peuvent rien. Enfin, la digestion de l’acquisition de la Fox amène tout un héritage de films Marvel qu’on essaie maladroitement d’intégrer — grâce au multivers. Il aurait fallu partir d’une feuille blanche.

Nightcrawler dans X-Men 2. // Source : Capture YouTube

On se retrouve finalement avec un Avengers: Doomsday garni de stars chargées d’amorcer un nouveau départ. Historiquement, les films Avengers étaient des points culminants, avec des bases solides. Doomsday est tout l’inverse et on craint le pire pour la cohérence narrative. Comment ces 27 actrices et acteurs pourraient-ils trouver leur place, alors qu’il n’y a aucun point d’appui solide ? Ce sera l’enjeu majeur qui pèse sur les épaules des frères Russo, lesquels promettent bien évidemment monts et merveilles pour rassurer les fans. On peut toutefois s’inquiter : ils viennent de se planter avec The Electric State.

Il n’empêche. Avengers: Doomsday fait un peu trop de neuf avec du (très) vieux pour être optimiste.

Le retour des anciens X-Men — Cyclope, Magneto, Professeur X, Mystique, Nightcrawler — ne parlera pas à tout le monde, en particulier aux plus jeunes. Pire, ils devront cohabiter avec des mutants liés au MCU (Namor) et quelques propositions exotiques (le Gambit joué par Channing Tatum, qui n’a jamais eu droit à son film, mais est revenu à la faveur de Deadpool et Wolverine). Il ne manquerait plus que Blade, mais le Blade de Wesley Snipes (l’ancien), pas celui de Mahershala Ali (le nouveau).

L’hommage à la Fox avait pourtant été consommé dans Deadpool & Wolverine, alors désavoué comme d’autres films avant lui. C’est une chose de tout détruire, mais encore faut-il s’attacher à correctement reconstruire derrière. La nostalgie est un levier puissant, mais gare à ne pas en abuser.

Enfin, quitte à faire un assemblage aussi hétéroclite, on peut au passage questionner l’absence notable — et étonnante ? — de certains personnages majeurs, comme Spider-Man, Docteur Strange ou Wolverine. Sur ce point, il paraît clair que Disney et Marvel n’ont pas dévoilé toutes leurs cartouches, conservant certaines surprises intactes pour la grande diffusion. Ce qui ajoutera toujours plus de bazar à l’écran…

