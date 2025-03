Lecture Zen Résumer l'article

Netflix a annoncé ce 24 mars l’arrivée du HDR10+ sur son service : un format qui promet d’améliorer « l’expérience de visionnage ». Mais à quoi est-ce que ça peut bien servir ? Attention, tous les appareils ne seront pas compatibles.

Le HDR10+ arrive enfin sur Netflix : si vous ignorez ce que c’est, pas de problème, nous allons tous vous expliquer. Dans l’équation, il y a aussi le fait que seuls les appareils compatibles AV1 pourront en profiter. Vous ne savez pas ce que c’est non plus ? Pas de panique à avoir non plus.

Netflix promet une « expérience de visionnage » encore meilleure avec ce format

C’est dans un billet de blog que Netflix a officialisé l’arrivée des films et séries HDR10+ sur sa plateforme de SVOD. Avant de comprendre cette technologie, il faut comprendre ce qu’est le HDR10.

Il s’agit d’une technologie qui permet d’afficher des contenus en « High Dynamic Range » : elle superpose en quelque sorte des mêmes images, mais à des expositions (des sensibilités à la lumière) différentes. En résultent des images à trois luminosités différentes : l’une sous-exposée, l’une bien exposée, la dernière surexposée. Ces trois images sont comme fusionnées pour n’en donner qu’une. L’avantage, c’est que cela permet d’éclaircir les zones sombres et d’atténuer les zones claires. De quoi obtenir des images où l’on voit tout.

Le HDR10+ arrive sur Netflix // Source : Thibault Penin -Unsplash

Quant au HDR10+, format concurrent du Dolby Vision, il ajoute des « métadonnées dynamiques », contrairement aux métadonnées « statiques » du HDR10. Ce qui signifie que les réglages de luminosité et de contraste sont ajustés image par image et non sur tout un film. Ainsi, les films et séries sur Netflix vont gagner en précision, en ajustement des couleurs et en qualité d’image.

Attention cependant : le HDR10+ n’est disponible que sur les appareils compatibles AV1 — Netflix active le HDR10+ via le codec vidéo AV1. La plateforme explique avoir constaté « une qualité visuelle plus élevée et plus cohérente, un délai de lecture plus faible et une augmentation de la diffusion en continu à la résolution plus élevée. » Par ailleurs, tous les films et séries ne seront pas disponibles en HDR10+ : seuls les nouveaux contenus et les plus populaires déjà en HDR10 vont en profiter. Netflix se veut rassurant en indiquant que cet AV1-HDR10+ représente 50 % des « heures de visionnage éligibles ».

Par ailleurs, seuls les abonnés à Netflix Premium pourront en profiter. Il s’agit de la formule la plus chère, à 19,99 euros par mois, qui offre la 4K et le HDR.

Quels appareils sont compatibles avec Netflix en HDR10+ ?

Comme évoqué plus haut, pour profiter de Netflix en HDR10+, il faut un appareil compatible AV1 et l’application à jour.

Pour les smartphones et tablettes Android, pas de problème : il faut simplement être sous Android 11 (S) ou plus. En effet, Android embarque le décodeur dav1d, développé par VideoLAN, l’association à l’origine de VLC. Côté Apple, c’est plus compliqué :

Netflix sur Android // Source : Cottonbro Studio

Cela s’explique par le fait que l’AV1 est uniquement disponible sur les puces A17 Pro et A18, les dernières conçues par Apple.

Quant aux ordinateurs, il faut obligatoirement un Mac avec une puce M3 ou M4 : les puces M2 n’embarquent pas de décodeur AV1. Du côté de Windows, c’est encore plus complexe : il faut être sous Windows 10 ou 11 et installer l’extension vidéo AV1 depuis le Microsoft Store. Sauf qu’en plus de ça, il faut un processeur Intel Core de 11ème génération et plus (avec GPU Iris Xe Graphics) ou un processeur AMD Ryzen 6000 et plus côté CPU, ainsi qu’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 30 et plus ou AMD Radeon RX 6000 et plus.

Netflix. // Source : Canva

Du côté des boîtiers TV et des téléviseurs connectés, aucune Apple TV n’embarque de décodeur AV1. Pour les box TV et téléviseurs connectés sous Android TV, il faut être sous Android TV 11 au minimum. Pour le reste des téléviseurs qui ont un autre système d’exploitation, cela dépend des constructeurs, mais globalement l’AV1 est supporté pour les modèles lancés en 2020 ou 2021. Notons aussi que toutes les marques ne sont pas compatibles : si le HDR10+ est soutenu par Panasonic et Samsung, les modèles de LG font par exemple l’impasse (privilégiant le Dolby Vision).

