Depuis sa sortie sur Netflix, le 1er décembre 2024, la série américaine passionne les fans de SF, en quête d’un divertissement sans prise de tête. Mais que sait-on de la saison 2 de La Brea, pour le moment indisponible en streaming légal en France ?

Un gouffre apparu en plein milieu de Los Angeles, des familles séparées qui se battent pour survivre et un monde primitif improbable : bienvenue dans La Brea, série de SF méconnue qui s’offre une seconde vie grâce à une mise en ligne sur Netflix, depuis le 1er décembre 2024. Mais alors que la saison 1 cartonne actuellement sur la plateforme de streaming, la suite se fait longuement attendre. Que peut-on espérer des prochains épisodes de La Brea ?

Quand sort la saison 2 de la série La Brea sur Netflix ?

Malheureusement, la plateforme de streaming n’a partagé aucune information sur le sujet, pour le moment. La suite n’est même pas encore prévue dans son programme du mois de janvier. Cependant, la saison 2 de La Brea a déjà été diffusée en France, sur TF1, en octobre 2023, soit un an après la première saison. Espérons que l’attente ne soit pas aussi longue pour les abonnés Netflix et que les nouveaux épisodes soient rapidement mis en ligne, tant que la série cartonne.

La Brea reviendra-t-elle bientôt sur Netflix ? // Source : NBC/Netflix

D’autant que l’aventure ne s’arrête pas là, puisqu’une troisième et dernière saison de La Brea a été dévoilée au public américain en janvier 2024. Mais avant de la découvrir sur Netflix, il faudra probablement patienter jusqu’à une première diffusion française sur TF1, probablement en 2025. Affaire à suivre, donc.

Combien d’épisodes sont prévus pour la saison 2 de La Brea en streaming ?

Contrairement à la saison 1, qui ne comptait que 10 épisodes, la saison 2 de La Brea se déroule sur 14 épisodes. Un chiffre réduit ensuite drastiquement à 6 petits épisodes, pour la troisième et dernière saison, puisque les audiences américaines avaient alors grandement chuté, passant de 6 millions de téléspectateurs en moyenne pour la saison 1, en 2021, à seulement 2 millions pour le grand final de la série de SF, en 2024.

La Brea a baissé en audiences au fil de ses 3 saisons // Source : NBC

De quoi parlera la saison 2 de cette série de science-fiction ?

Si certains fans assidus ont déjà pu découvrir la saison 2 de La Brea, grâce à TF1, nous allons ici uniquement donner des indices sur les intrigues à venir, sans spoilers. D’après une interview accordée au média américain TV Line, par le créateur de La Brea, David Appelbaum, la saison 2 emmènera ainsi les personnages vers de nouveaux horizons. « On va plonger dans une nouvelle période historique », confiait-il en novembre 2021. « Ce sera complètement différent de tout ce que l’on a pu voir dans la série, jusqu’ici ».

Si le showrunner n’a pas voulu révéler où se trouvent désormais Josh, Riley et Lily, qui disparaissent à la fin de la saison 1, il a tout de même dévoilé d’importants indices concernant la mystérieuse tour, découverte par Scott et Aldridge. « Ce sera une pièce maîtresse de la saison 2 », admet David Appelbaum. « Nous allons évidemment explorer ce bâtiment et aller voir ce qui se trouve à l’intérieur ».

Aldridge dans La Brea // Source : NBC

Les prochains épisodes seront également l’occasion d’en apprendre davantage sur l’énigmatique scientifique nommé Silas, mais surtout sur LA fameuse question : qui est à l’origine de ce fameux gouffre et quelle est la raison de son existence ? Pour le comprendre, il faudra patienter encore plusieurs semaines, et croiser les doigts pour que Netflix puisse rapidement offrir la suite de La Brea à ses abonnés.

En tout cas, les acteurs ont visiblement pris un malin plaisir à tourner cette série, qui enchaîne les retournements de situation improbables. En octobre 2022, le comédien Eoin Macken, qui incarne Gavin Harris, expliquait ainsi à Collider que cette production de SF était « une histoire d’aventure folle. C’est pour ça que c’est si fun et cool de tourner cette série : ils peuvent emmener la narration n’importe où et des choses bizarres arrivent tout le temps. Mais on finit par l’accepter. On en est au stade où, si un T-Rex débarquait et que l’on me disait qu’il s’agit du père de Gavin, je me dirais « Ah oui, c’est logique ». »

