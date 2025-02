Lecture Zen Résumer l'article

Une nouvelle application s’est peut-être installée sur votre smartphone : SafetyCore. C’est une application éditée par Google qui vise à protéger votre appareil.

Si vous avez un smartphone Android, Google a peut-être installé une nouvelle application dessus. Il ne s’agit pas d’une nouvelle IA générative, mais d’une application de protection. Baptisée SafetyCore, elle vise à aider les utilisateurs à détecter les contenus indésirables.

SafetyCore s’est peut-être installée sur votre téléphone

Sur le Play Store, l’application Android System SafetyCore est indiquée comme étant installée sur plus d’un milliard d’appareils, alors qu’elle est sortie le 22 janvier 2025, soit il y a moins d’un mois. Autant de téléchargements en si peu de temps, c’est étonnant, et pourtant tout à fait normal : Google l’installe automatiquement sur tous les appareils avec Android 9 (et Android Go) ou plus et disposant d’au moins 2 Go de RAM.

La page de SafetyCore sur le Play Store. // Source : Numerama

Si elle n’est pas encore sur le vôtre, pas de panique : elle arrivera tôt ou tard. Et si vous souhaitez déjà en profiter, vous le pouvez : il suffit de l’installer depuis le Play Store. Son nom de « package » : com.google.android.safetycore. Cependant, impossible de l’ouvrir : SafetyCore fonctionne en arrière-plan.

Pourquoi cette application s’installe sur tous les smartphones Android

L’idée, c’est d’avoir sur votre appareil une base solide pour les applications qui veulent analyser leur contenu de manière sécurisée. SafetyCore ne se déclenche que lorsqu’une application le souhaite. L’application permet de détecter les contenus indésirables : photos non désirées, pédopornographie, actes violents, etc.

Samsung Galaxy S25 Ultra. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Le tout fonctionne grâce à des algorithmes d’apprentissage automatique en local uniquement : aucune information n’est échangée avec les serveurs de Google. Si un contenu est flouté, car suspecté comme indésirable par SafetyCore, vous pourrez quand même le consulter.

