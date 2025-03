Lecture Zen Résumer l'article

Toujours commercialisé à partir de 719 euros, toujours décliné en deux tailles (11 et 13 pouces), toujours proposé en quatre couleurs et toujours positionné entre l’iPad et l’iPad Pro, le nouvel iPad Air est sans doute la plus petite évolution de l’histoire de la gamme. Apple sauve les meubles avec les accessoires, qui deviennent bien meilleurs.

L’iPad Air M3 n’est pas seulement un des plus petits renouvellements de l’histoire d’Apple : il est aussi un des plus rapides. À l’exception de l’iPad 3 (un modèle remplacé 7 mois après sa sortie), jamais un produit Apple n’a connu un cycle de vie aussi court que l’iPad Air M2 (10 mois). Sans surprise, les différences entre les deux générations sont très légères. La cible de l’iPad Air M3 n’est certainement pas les personnes qui possèdent un iPad sorti entre 2020 et 2024, mais les personnes avec une tablette plus ancienne, ou pas de tablette du tout, qui attendaient un renouvellement pour se laisse tenter.

Que vaut l’iPad Air M3 ? Après quelques jours avec la tablette, Numerama vous livre son bilan. Il n’y a pas énormément de choses à dire sur le produit : il s’agit de l’iPad Air M2, en un peu mieux.

Apple ne fait quasiment aucun changement, mais la formule fonctionne toujours

Dans l’univers des iPad, la gamme iPad Air se situe entre l’iPad (409 euros) et l’iPad Pro (1 219 euros en 11 pouces, 1 569 euros en 13 pouces). Le modèle d’entrée de gamme est celui qui s’adapte au plus grand nombre, le modèle « Pro » vise un public très spécifique, en quête du meilleur écran, de meilleures caractéristiques et d’une finesse ultime.

Pour 719 euros (11 pouces) ou 969 euros (13 pouces), l’iPad Air offre le parfait compromis. Il dispose d’un design moderne, d’une meilleure compatibilité avec les accessoires et de deux tailles d’écran. Il est aussi un iPad plus puissant, conçu pour un usage bureautique et compatible avec Apple Intelligence et les futures nouveautés IA d’Apple, là où l’iPad standard vise surtout les personnes qui veulent une tablette pour aller sur Internet et regarder des vidéos. C’est un aussi bon rapport qualité-prix que l’iPad classique, à destination d’un public un peu plus exigeant.

L’iPad Air M3 avec la clavier Magic Keyboard. Il s’agit de la version 13 pouces ici. // Source : Nino Barbey / Numerama

À l’utilisation, l’iPad Air M3 est une aussi bonne tablette que l’iPad Air M2. Son écran bord à bord est parfaitement symétrique et adapté au streaming de films et de séries, l’alignement horizontal de sa caméra frontale favorise les appels vidéo et ses performances permettent de tout faire sans problème. L’iPad Air reste un iPad avec les limites qu’on lui connaît (iPadOS n’est toujours pas macOS), mais son autonomie d’exception, ainsi que sa compatibilité 5G sur certains modèles, aident largement à compenser.

Malheureusement, l’iPad Air conserve quelques défauts volontairement choisis par Apple pour pousser les geeks vers l’iPad Pro. On préférait par exemple une autre technologie d’écran (le LCD fait mal aux yeux quand le contenu est sombre), on adorerait un taux de rafraîchissement 120 Hz (il faut se contenter de 60 Hz) et Touch ID, qui oblige à déverrouiller sa tablette en posant son index sur le côté, est vraiment moins fluide que Face ID, qui permet de déverrouiller l’iPad Pro juste en le regardant. Apple excelle toujours autant dans la fragmentation de gammes, qui vise à vous frustrer pour vous tourner vers le meilleur modèle.

Le Magic Keyboard de l’iPad Air M3 n’a qu’un petit trou pour l’appareil photo. // Source : Nino Barbey / Numerama

D’autres défauts sont aussi présents, même s’ils sont moins frustrants. Apple réserve toujours l’ultra-finesse à l’iPad Pro et limite l’iPad Air à un appareil photo. Difficile de lui en vouloir, ce ne sont que des détails. On aurait néanmoins apprécié un léger changement esthétique pour distinguer les deux générations, à commencer par de nouvelles couleurs. La seule nouveauté visuelle est la disparition de la mention « iPad Air » au dos, il ne reste que la pomme. Autre chose qui ne change pas : il y a toujours 128 Go de stockage dans le modèle de base.

Le dos de l’iPad Air M3 est simple : il n’y a plus qu’une pomme. // Source : Nino Barbey / Numerama

La puce M3, la seule nouveauté de l’iPad Air 2025

Le seul changement du nouvel iPad Air est l’apparition d’une nouvelle puce : l’Apple M3. La tablette gagne ainsi en puissance, ce qui devrait lui garantir au moins une année de mises à jour en plus (et des améliorations en gaming, notamment avec le ray-tracing). On peut néanmoins reprocher à Apple de ne pas utiliser sa puce M4, qu’il réserve encore aux Mac et à l’iPad Pro… L’Apple M3 n’apporte rien de bien transcendant niveau IA, alors que la génération M4 est un bond en avant plus important. Passer du M2 au M4 aurait été une bien plus belle évolution, puisque les différences sont minimes entre M2 et M3 (et il y a déjà eu la même puce sur iPad Pro et iPad Air, ce n’était donc pas impossible).

iPad Air M3 iPad Air M2 Geekbench 6 – Single CPU 3 000 2 563 Geekbench 6 – Multi CPU 11 448 9 758 Geekbench 6 – GPU 45 656 41 840 Geekbench AI : Single Precision 4 138 3 427 Geekbench AI : Half Precision 30 707 26 281 Geekbench AI : Quantized Score 34 834 29 031 Tests réalisés avec les logiciels de benchmark Geekbench

Un nouveau clavier vraiment complet : la meilleure nouveauté de l’iPad Air M3

Vous l’avez compris, l’iPad Air M3 est une petite mise à jour. Il y a néanmoins un aspect sur lequel Apple a fait de jolis efforts : les accessoires.

Côté Pencil, rien ne change. L’iPad Air M3 reste compatible avec l’Apple Pencil Pro et l’Apple Pencil USB-C.

En revanche, le Magic Keyboard, la coque d’Apple avec un clavier et un trackpad, s’améliore drastiquement. Apple continue de réserver l’aluminium et le rétro-éclairage à l’iPad Pro, mais offre à l’iPad Air un accessoire aux mêmes dimensions, avec les mêmes touches, mais en plastique. Le prix reste très élevé, malgré une légère baisse (329 euros au lieu de 349 euros). À ce prix là, on gagne au moins un second port USB-C. Et on a testé pour vous : le Magic Keyboard de l’iPad Pro ne s’aimante pas à l’iPad Air.

Le nouveau clavier de l’iPad Air M3 est en plastique et introduit la nouvelle touche Mute. // Source : Nino Barbey / Numerama

Ce nouveau Magic Keyboard est compatible avec les iPad Air sortis entre 2020 et 2025, ce qui permet techniquement de faire des économies en achetant un ancien modèle, et en le modernisant avec le clavier de dernière génération. À ce prix, on a aussi un changement révolutionnaire : une nouvelle touche pour couper le son, avec un haut-parleur barré (il ne l’était pas avant). Et si vous vous posez la question : oui, on se moque.

Le verdict 8/10 Apple iPad Air M3 Voir la fiche 719 € sur Amazon 719 € sur Cdiscount On a aimé Très bon rapport qualité-prix

Mieux équipé que l’iPad classique

Deux tailles d’écran

Le nouveau Magic Keyboard est super On a moins aimé Le Magic Keyboard coûte une fortune

LCD, 60 Hz et Touch ID

L’iPad Air M2 est un meilleur deal À 719 euros, l’iPad Air M3 est un bon rapport qualité-prix pour une tablette haut de gamme. Il est le meilleur produit pour les personnes en quête de performances, d’un grand écran et d’un appareil conçu pour durer, mais qui ne souhaitent pas dépenser le double pour un iPad Pro. Il reste dommage de voir Apple continuer de faire plusieurs sacrifices (l’OLED, le 120 Hz et Face ID restent réservés au modèle Pro), mais l’iPad Air est une tablette conçue pour plaire au plus grand nombre. Son nouveau Magic Keyboard, même s’il coûte beaucoup trop cher, est un des meilleurs accessoires du marché pour une tablette.



Au vu des faibles évolutions entre le modèle M2 (mai 2024) et le modèle M3 (mars 2025), on a envie de vous recommander d’acheter l’iPad Air de l’année dernière, qui sera sans doute soldé encore quelques mois. Les économies réalisées pourraient vous permettre d’acheter le nouveau Magic Keyboard sans vous ruiner. Autrement, on vous rappelle que l’iPad 11, récemment mis à jour, est aussi une super tablette à un prix bien plus raisonnable (409 euros). Ses accessoires et ses équipements sont moins bons, mais c’est très bien pour une tablette de salon.

Où acheter l’iPad Air M3 au meilleur prix ?

L’iPad Air M3 est commercialisé à partir de 719 euros en version 11 pouces, et à partir de 969 euros en version 13 pouces. Pour faire des économies, on vous conseille aussi le modèle de l’année dernière, avec la puce M2, couplé à un nouveau Magic Keyboard.

