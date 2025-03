Lecture Zen Résumer l'article

La nouvelle série policière de Netflix, produite par Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Bridgerton), réunit un casting de choix. La Résidence met ainsi en scène de nombreux habitués du petit et du grand écran.

Mais qui a donc tué A.B. Wynter, le chef du personnel de la Maison-Blanche, dans la salle de jeu, en camouflant le tout en faux suicide ? Sûrement pas le Colonel Moutarde dans la cuisine, avec le chandelier, en tout cas.

Bienvenue dans La Résidence, sorte de partie de Cluedo géante, impliquant des dizaines de suspects. Pour découvrir l’identité du coupable, il faudra suivre les déductions de la meilleure détective au monde : Cordelia Cupp.

Si la nouvelle production de Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Bridgerton) n’a pas franchement réussi à nous convaincre, les 8 épisodes de la série Netflix, dévoilés le 20 mars 2025, réunissent tout de même un parterre de stars impressionnant. Et vous les connaissez déjà très bien.

Uzo Aduba (Cordelia Cupp)

Si vous avez englouti les 7 saisons d’Orange is the New Black, vous n’avez pas pu oublier son regard ni son visage. Avant d’incarner l’enquêtrice calme et pragmatique de La Résidence, la comédienne Uzo Aduba a ainsi marqué les esprits dans le rôle inoubliable de Suzanne « Crazy Eyes » Warren, une détenue à l’évolution étonnante.

L’actrice américaine a ensuite confirmé qu’elle était capable de tout jouer grâce à des séries aussi diversifiées que Mrs America, En analyse ou Painkiller.

Uzo Aduba dans La Résidence // Source : Jessica Brooks/Netflix

Giancarlo Esposito (A.B. Wynter)

Les fans de Breaking Bad et de Better Call Saul l’auront forcément reconnu : le grand Giancarlo Esposito, éternel interprète de Gus, donne ses traits à l’un des personnages les plus autoritaires de La Résidence. Il incarne ainsi la victime, A.B. Wynter, l’impitoyable chef du personnel de la Maison-Blanche. Habitué aux rôles de grands méchants, le comédien américain a récemment trimballé son charisme dans les séries The Mandalorian, The Boys et The Gentlemen ou encore au cinéma dans Captain America: Brave New World.

À noter que le personnage de A.B. Wynter dans La Résidence aurait dû être interprété à l’origine par Andre Braugher (Brooklyn 99), avant sa disparition prématurée en décembre 2023. Giancarlo Esposito a donc repris le flambeau et la série Netflix lui est d’ailleurs dédiée.

Giancarlo Esposito dans La Résidence // Source : Jessica Brooks/Netflix

Randall Park (Edwin Park)

Avant d’atterrir dans la galaxie de Shonda Rhimes avec La Résidence, le comédien Randall Park, qui excelle dans l’humour, avait déjà fait ses preuves dans plusieurs autres univers prestigieux. Dès 2018, il a ainsi rejoint le MCU (Marvel Cinematic Universe), pour interpréter le personnage de Jimmy Woo.

On peut ainsi l’apercevoir dans les Ant-Man, mais aussi dans la série WandaVision. Pendant 6 saisons, il a également tenu l’un des rôles principaux de la sitcom Bienvenue chez les Huang, qui mettait en scène un casting quasi entièrement asiatique : une rareté à la télévision américaine.

Randall Park dans La Résidence // Source : Jessica Brooks/Netflix

Susan Kelechi Watson (Jasmine Haney)

Oui, Susan Kelechi Watson excelle dans La Résidence, alors qu’elle nous guide dans les couloirs de la Maison-Blanche, pour nous révéler ses secrets les plus sombres.

Mais les fans les plus attentifs auront probablement reconnu sa voix singulière et son autorité naturelle grâce à une autre série : This is Us. Pendant six saisons, l’actrice américaine a ainsi tenu le rôle de Beth Pearson, à savoir l’une des héroïnes les plus appréciées de ce drame familial devenu culte.

Susan Kelechi Watson dans La Résidence // Source : Jessica Brooks/Netflix

Edwina Findley (Sheila Cannon)

Si Sheila est l’un des personnages les plus drôles de La Résidence, c’est grâce au talent d’Edwina Findley, révélée par deux séries majeures : The Wire (Sur écoute) et Treme. Ces dernières années, on a pu aussi la voir dans des séries fantastiques comme Black Lightning ou Le Pouvoir.

Edwina Findley et Uzo Aduba dans La Résidence // Source : Jessica Brooks/Netflix

Molly Griggs (Lilly Scumacher)

Avant de devenir la secrétaire en charge de l’événementiel à la Maison-Blanche, Molly Griggs avait surtout tenu de petits rôles à la télévision. Cependant, les fans de Servant l’ont déjà croisée dans les trois premières saisons de cette série horrifique d’Apple TV+, sous les traits d’Isabelle, une ambitieuse journaliste.

Molly Griggs dans La Résidence // Source : Erin Simkin/Netflix

Ken Marino (Harry Hollinger)

Vinnie van Lowe dans Veronica Mars, Capitaine C.J. dans Brooklyn 99, Brandt Stone dans iZombie… Depuis toujours, Ken Marino multiplie les rôles de gentils idiots incompétents, à la télévision comme au cinéma. Le personnage d’Harry Hollinger, dans La Résidence, ne fait donc pas exception à la règle, dans sa carrière remplie de comédies.

Ken Marino dans La Résidence // Source : Erin Simkin/Netflix

Julian McMahon (Stephen Roos)

Le Premier Ministre australien dans La Résidence vous disait quelque chose ? Vous avez raison, puisque Julian McMahon squatte nos écrans depuis déjà près de trente ans. D’abord mondialement reconnu pour son interprétation de Cole dans Charmed, l’acteur australien a ensuite incarné Christian Troy, le rôle principal de Nip/Tuck, puis Victor van Doom ou Docteur Fatalis dans Les Quatre Fantastiques et le Surfer d’argent, au cinéma.

Plus discret ces dernières années, Julian McMahon reste un visage très populaire du petit comme du grand écran, d’où son apparition surprise dans La Résidence.

Julian McMahon dans La Résidence // Source : Jessica Brooks/Netflix

Brett Tucker (David Rylance)

Le nom de Brett Tucker vous est probablement inconnu. Pourtant, si vous avez grandi avec la série ado Grand Galop, vous le connaissez assurément sous les traits de Max Regnery, le directeur du Pin creux.

Depuis, il a été l’une des stars de Grey’s Anatomy : Station 19, où il incarne Lucas Ripley, le chef des pompiers, et il a surtout donné sa voix en VO à l’un des antagonistes les plus charismatiques de ces dernières années : Singed dans Arcane.

Brett Tucker dans La Résidence // Source : Jessica Brooks/Netflix

Kylie Minogue joue… Kylie Minogue

Oui, vous n’avez pas rêvé : la chanteuse australienne Kylie Minogue joue bien son propre rôle dans La Résidence, et interprète même ses plus grands tubes en arrière-plan, au fil de l’enquête. Improbable, mais vrai.

Oui, Kylie Minogue est de la partie // Source : Erin Simkin/Netflix

Hugh Jackman joue-t-il son propre rôle dans La Résidence sur Netflix ?

L’un des principaux running gags de La Résidence consiste à évoquer la présence de Hugh Jackman, pendant la fameuse soirée du meurtre. Pourtant, on ne voit jamais son visage de face. Il y a une bonne raison à cela : l’acteur australien ne joue pas dans la série Netflix.

Mais ce n’est pas faute d’avoir essayé : « Nous avons tenté de le caster pour la série et il nous a répondu par la négative de façon tellement mignonne, avec plein d’excuses », raconte le créateur, Paul William Davies, au média TV Line. « Mais il n’a absolument pas à être désolé : c’est Hugh Jackman ! Il est très occupé et cela n’a juste pas fonctionné. »

Plusieurs acteurs se relaient donc pour incarner le faux dos de Hugh Jackman, comme Justin Ellis Johnson (August Rush) ou le danseur Ben Bigler : « Je me suis dit qu’il fallait le faire de façon amusante et appuyée. C’était un vrai pari, mais je me suis éclaté et je pense que nous avons tous adhéré à l’idée. »

