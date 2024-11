Lecture Zen Résumer l'article

La série judiciaire sur la première femme avocate d’Italie passionne toujours les abonnés de Netflix, avec une saison 2 haute en couleurs. Voici donc 5 séries similaires à Lidia fait sa loi, à découvrir en streaming.

Netflix regorge de séries internationales méconnues, et pourtant absolument géniales. Lidia fait sa loi, qui raconte l’histoire de la première femme avocate italienne, fait partie de ces pépites que l’on recommande toujours chaudement. Alors que la saison 2 a squatté le top 10 de la plateforme de streaming pendant plusieurs semaines, voici 5 séries comme Lidia fait sa loi, que l’on vous conseille vivement de rattraper en streaming.

Suits sur Netflix

Lorsque l’on évoque le genre des séries judiciaires, l’une d’entre elles revient en général sur toutes les lèvres : Suits. Cet incontournable a ainsi été salué pour sa distribution d’ensemble plutôt attachante et pour ses affaires intrigantes. On y suit Mike Ross, qui se fait embaucher de façon inattendue par Harvey Specter, l’un des meilleurs avocats de New York. Sauf que Mike n’a en réalité aucun diplôme et qu’il devra donc tout faire pour cacher son secret aux yeux de tous…

Moins élégante que Lidia fait sa loi, Suits multiplie les manipulations et les trahisons pour permettre à ses personnages de triompher à tous les coups. Les 9 saisons de la série, qui ont révélé Meghan Markle, bien avant son mariage avec le prince Harry, seront tout de même parfaites pour vous consoler, en attendant une potentielle suite aux aventures italiennes de Lidia Poët.

Extraordinary Attorney Woo sur Netflix

Une série italienne, c’est bien, mais un k-drama, c’est encore mieux. Alors pour mélanger votre passion pour les intrigues judiciaires et votre amour pour les productions coréennes, nous avons précisément la candidate idéale : Extraordinary Attorney Woo. Pendant 16 épisodes, on découvre ainsi la vie de l’avocate Woo Young-woo, qui se trouve sur le spectre de l’autisme. Elle doit donc jongler chaque jour entre sa vie personnelle et ses affaires professionnelles parfois complexes.

Loin des clichés habituels du genre, ce drame solaire fait un bien fou au moral tout en offrant une représentation vraiment juste et rare de l’autisme au féminin. Il s’agit tout simplement de l’une des meilleures séries coréennes disponibles sur Netflix, à la fois importante, originale et poétique.

Les Demoiselles du téléphone sur Netflix

Vous avez aimé le contexte historique et féministe de Lidia fait sa loi ? Alors, vous allez forcément adorer celui des Demoiselles du téléphone (ou Las Chicas del Cable). On voyage ici depuis le Turin de Lidia Poët pour atterrir dans le Madrid des années 1920. C’est là que quatre jeunes standardistes vont se lier d’amitié pour la vie et vont ainsi traverser les années, ensemble.

Souvent considérée comme l’une des meilleures séries espagnoles jamais produites, Les Demoiselles du téléphone reste un classique absolu, au rayon des productions historiques. Ici, aucune affaire judiciaire en vue, mais, comme dans Lidia fait sa loi, vous pourrez suivre le récit de femmes qui se battent, envers et contre tout, pour survivre dans une société patriarcale. À découvrir, rien que pour la beauté des costumes et le doux parfum de sororité qui se dégage de cette série espagnole culte.

Enquêtes codées : San Francisco sur Netflix

Dans Lidia fait sa loi, les enquêtes se multiplient à chaque épisode, et il faut avouer que l’on prend toujours un malin plaisir à essayer de les résoudre, en même temps que les personnages principaux. Pour goûter à nouveau à cette passion pour l’investigation, nous vous conseillons vivement de donner une chance à Enquêtes codées : San Francisco.

Cette série dérivée du thriller britannique met en scène quatre femmes dans les années 1950, alors qu’elles tentent de démêler les fils d’affaires policières complexes. Une mini-série ultra courte et captivante, dotée de seulement 8 épisodes, qui ressemble étrangement à une lointaine cousine anglophone de Lidia fait sa loi.

Citadel : Diana sur Prime Video

Le charme de Lidia fait sa loi repose énormément sur un élément en particulier : la présence de la magnétique Matilda De Angelis dans le rôle principal. Pour continuer à profiter de son jeu envoûtant, vous devriez vraiment jeter un œil à Citadel : Diana. Dans cette série d’espionnage italienne, tirée de la superproduction Citadel, l’actrice y incarne donc Diana, une jeune femme qui cherche à comprendre la mort de ses parents, dans le Milan des années 2030.

Rapidement repérée par un homme mystérieux, elle rejoint alors un ordre spécial et devient un agent double, œuvrant pour la paix dans le monde, tout en fouillant son propre passé pour découvrir la vérité sur son identité. Alors, certes, cette série d’action n’est malheureusement pas disponible sur Netflix, mais plutôt sur Prime Video. Mais Citadel : Diana vaut largement le coup d’œil pour ses séquences de baston survitaminées, son intrigue entre l’anticipation et l’espionnage, et surtout pour la coupe de cheveux improbable de Matilda De Angelis. Simple, mais diablement efficace.

