[Deal du jour] Split Fiction est la nouvelle création du studio suédois Hazelight Studios, déjà à l’origine de It Takes Two, autre grand jeu en coopération sorti sur la génération de consoles précédente.

Split Fiction est le nouveau porte-étendard du couch gaming, après It Takes Two, et A Way Out, deux jeux développés par le même studio. La recette est donc maintenant maîtrisée, et le plaisir de jeu intact, à deux en écran partagé, en local ou en ligne, en invitant une ou un ami à rejoindre une partie. Curieusement absent du service d’abonnement de son éditeur, EA Games, le jeu est disponible en dématérialisé et en physique sur PC et consoles.

Split Fiction est sorti le 06 mars 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series, au prix de 49,99 €. Il est disponible en version physique sur PS5 au prix de 37,90 €, et au prix de 37,90 € sur Xbox Series, sur le site de Leclerc. La livraison en magasin est offerte, tandis que la livraison à domicile standard est à partir de 5,90 €.

C’est quoi, ce jeu pensé pour la coop ?

Comme pour leurs jeux précédents, le studio suédois Hazelight Studios a fait de Split Fiction un titre entièrement et uniquement jouable à deux en écran partagé. Vous pourrez jouer en local ou en ligne, grâce à la possibilité d’inviter une ou un autre joueur à rejoindre votre partie, même s’il ne possède pas le jeu.

Le récit justifie son mélange de SF et de fantasy, avec les personnages de Zoé ou Mio, deux écrivaines avec chacune leur genre littéraire. Dans l’espoir de signer un contrat avec une maison d’édition, elles se retrouvent prisonnières de leurs écrits aux univers très différents. Tout comme It Takes Two, il va falloir que les personnages mettent leur différend de côté pour progresser dans l’histoire, ce qui se traduit par un gameplay qui sollicite la précision et la coordination. L’histoire est alors un prétexte pour proposer une aventure rythmée, bien qu’un peu trop bavarde par moment, dans plusieurs univers.

À ce prix, Split Fiction vaut-il le coup ?

Si vous avez adoré It Takes Two, Split Fiction devrait combler votre manque de jeu en coopération. Le jeu exclusivement coopératif, qui propose de jouer en cross-play avec une seule copie sur n’importe quelle plateforme, n’est pas disponible via le service d’abonnement d’EA Games, son éditeur. EA Play Pro, qui propose normalement un accès illimité à tous les jeux EA Games, n’a en effet pas proposé Split Fiction dans son catalogue, à la grande déconvenue des abonnés. La promotion est donc une bonne manière de mettre la main dessus à un prix plus doux.

Le gameplay action-aventure avec une vue à la troisième personne vous invite à compléter des séquences de plateformes, résoudre des énigmes et combattre des ennemis dans des phases de gameplay souvent uniques. Zoe et Mio devront utiliser les habilités propres à chacune pour progresser dans des niveaux, ce qui se traduit par de nombreuses idées à la minute. La diversité est incroyable, autant dans les phases de jeu que dans les décors.

Les points à retenir sur Split Fiction :

Une chouette réalisation

Aucun temps mort

Le plaisir de la coopération

