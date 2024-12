Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Difficile de passer à côté du phénomène Astro Bot. Le jeu de la PS5, récemment élu meilleur jeu de l’année aux Games Award, s’offre une petite réduction pour la fin d’année, de quoi se laisser enfin tenter.

C’est quoi, cette promotion sur Astro Bot ?

Astro Bot est normalement vendu 69,99 € sur le PlayStation Store. Il est en ce moment proposé en version physique sur PS5 au prix de 53,64 € sur Amazon.

C’est quoi, Astro Bot ?

Le jeu de la Team Asobi vous met dans la peau de Astro Bot, un adorable petit robot dont la quête pour réparer son vaisseau va l’emmener sur différentes planètes. À la manière d’un jeu Mario, chaque planète est l’occasion de s’essayer à un gameplay différent, avec une panoplie de mouvements — idéal pour s’amuser avec les fonctions de la Dualsense.

Astro Bot // Source : Capture PS5

Les nombreux niveaux sont aussi l’occasion de sauver vos amis bots, qui pour certains reprennent les traits de personnages bien connus du monde du jeu vidéo, les licences de Sony bien évidemment mises en avant. Ce sont en tout 300 bots répartis dans les 80 niveaux qui vous attendent. Le défi est plutôt simple, et Astro Bot constitue un jeu parfait pour le jeune public, même si certains niveaux peuvent s’avérer un brin plus difficiles, mais heureusement toujours amusants.

9/10 Astro Bot Lire le test 53,49 € sur Leclerc 53,64 € sur Amazon Points forts Des idées plein la besace

Le soin du détail

Le casting de bonhommes Points faibles Un rappel que la DualSense est trop sous-exploitée

Pas de mode multi

Le 100 % est vite plié pour les habitués

À ce prix, Astro Bot est-il une bonne affaire ?

Si vous n’avez pas encore le GOTY de 2024, c’est une bonne occasion de mettre la main dessus et de finir les fêtes en beauté. Astro Bot est en effet un jeu à faire, si possible, en famille, tant le soin apporté aux détails rend le jeu adorable. Entre les graphismes magnifiquement colorés, les mimiques des bots, les musiques festives et le gameplay accessible, le titre a tout du jeu vidéo familial par excellence. Il constitue aussi un beau morceau de nostalgie pour celles et ceux ayant connu les premières heures de la PlayStation.

