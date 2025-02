Lecture Zen Résumer l'article

Pokémon Company a partagé de nouvelles images de Légendes Pokémon : Z-A, qui sera disponible en fin d’année sur Nintendo Switch. L’occasion, une fois encore, de saigner des yeux.

À chaque fois, c’est la même rengaine : Pokémon Company dévoile une nouvelle bande-annonce d’un jeu Pokémon sur Switch, et on doit sérieusement plisser des yeux pour ne pleurer du sang. On se souvient encore du douloureux souvenir des images de Pokémon Violet et Écarlate, indignes d’une saga ambitieuse qui touche des millions de personnes dans le monde.

Les nouvelles vidéos de Légendes Pokémon : Z-A donnent la même impression, à savoir celle d’un jeu vidéo aux graphismes datés, pour ne pas dire hideux. On en vient à se demander comment les développeurs peuvent assumer un tel rendu en 2025, sachant que Légendes Pokémon : Z-A ne sera pas disponible avant la fin d’année sur la première Nintendo Switch. On prie pour que Pokémon Company ait la brillante idée, sinon la décence, d’offrir une version optimisée pour la Switch 2.

Le problème des jeux Pokémon, ce sont les fans

Il ne faut pas se balader très longtemps sur les réseaux sociaux pour trouver des commentaires acerbes sur Légendes Pokémon : Z-A. Brian Le Duigou, co-fondateur de Point’N Think, partage une comparaison parlante avec Xenoblade Chronicle X, une remasterisation pourtant. On dirait que les jeux ne sortent pas sur la même console, et qu’il y a au moins une génération d’écart. « Pour le bien de tous, il est temps d’arrêter de tout pardonner à The Pokémon Company vu les millions qu’ils brassent », indique-t-il.

Même un fan comme PokeFruit commence à franchir la barrière pour aller dans le camp des critiques. « Je ne veux pas être ce fan de Pokémon… Mais je crains qu’on aura les graphismes et les textures de Pokémon Violet et Écarlate pour Légendes Pokémon : Z-A. C’est décevant. »

Légendes Pokémon : Z-A // Source : Pokémon Company

Il y a des raisons d’être déçu : les textures sont grossières, les bâtiments de la ville sont génériques et sans âme, les contours souffrent d’un aliasing omniprésent (effet de scintillement), les rues sont vides, le framerate semble à l’agonie… Légendes Pokémon : Z-A ne donne pas du tout envie, et l’argument « les graphismes ne font pas un jeu » ne tient plus quand il y a une incidence sur le plaisir de jeu. Pokémon Violet et Écarlate souffrait ainsi de gros ralentissements avec trop d’effets à l’écran, trahissant un manque d’optimisation évident. Le pire ? Nintendo avait publiquement présenté des excuses pour la gêne occasionnée. La firme nippone devra peut-être les réitérer à la sortie de Légendes Pokémon : Z-A.

La Pokémon Company mériterait sans doute un gros échec commercial pour se remettre en question. Car, en dépit de ces défauts visuels criants et des alertes de certains observateurs, la saga continue de connaître un succès retentissant. Pokémon Épée et Bouclier ? 26,6 millions d’exemplaires vendus, soit la sixième meilleure performance de la Switch. Pokémon Violet et Écarlate ? 26,38 millions. Tant que le public ne sanctionnera pas avec son porte-monnaie, rien ne changera. Les fans méritent pourtant bien mieux : sans espérer non plus une qualité comparable à ce qu’on trouve sur une PS5 Pro, le minimum syndical serait bienvenue. Là, on n’y est pas du tout.

