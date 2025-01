Lecture Zen Résumer l'article

Depuis ce 30 janvier, l’extension Choc Spatio-Temporel est enfin disponible. Les Pokémon légendaires Dialga et Palkia sont à l’honneur dans deux boosters à ouvrir.

Ajouter de nouvelles cartes dans Pokémon TCG Pocket, c’est s’assurer de contenter les joueurs. La collection de cartes Choc Spatio-Temporel est enfin disponible. Armez-vous de vos Sabliers Booster pour ouvrir le maximum de boosters pour compléter votre collection.

Les nouvelles cartes dans Pokémon TCG Pocket

Depuis 7 heures ce matin, vous pouvez ouvrir de nouveaux boosters de la collection Choc Spatio-Temporel. Il y a deux boosters : l’un à l’image de Dialga, l’autre à l’image de Palkia, deux Pokémon légendaires de la quatrième génération.

Parmi les cartes EX qui sont à collecter, il y a : Dialga, Palkia, Pachirisu, Simiabraz, Gallame ou encore Dimoret. Des Pokémon légendaires aussi, à l’image de Cresselia, Manaphy, mais aussi et surtout Darkrai et Giratina. En plus de ça, plein de nouvelles cartes immersives sont à débloquer : Lucario, Keunotor, Motsima ou encore Étouraptor. Attention : pour Dialga et Palkia, il y a deux cartes EX à débloquer. En plus de ça, il y a évidemment de nouvelles cartes Objet et cartes Dresseur à découvrir, notamment avec le personnage de Cynthia. Pour les joueurs les plus attachés aux jeux vidéo Pokémon, vous êtes rassurés : les starters de la quatrième génération sont bien là, à savoir Tortipouss, Ouisticram et Tiplouf.

Pour ouvrir le plus de boosters possible, vous pouvez dépenser vos Sabliers Booster ainsi que vos Poké Lingots. Pour en avoir le plus possible, vous pouvez souscrire au Pass Premium, en vous désabonnant juste avant la fin de la période d’essai pour que ça ne vous coûte rien. Des missions sont disponibles : les missions quotidiennes, mais également celles des nouveaux combats solo.

Les nouveautés qui arrivent avec les boosters Choc Spatio-Temporel

Le jeu en profite pour ajouter deux insignes, à l’image des deux Pokémon stars de la collection : Dialga et Palkia. On peut les débloquer pour 100 Tickets insigne (Choc Spatio-Temporel) chacun. Pour obtenir ces tickets, il faut terminer des collections par thème ou accomplir des missions du Cartodex. Pour faire simple : collectez le plus de cartes pour obtenir de quoi les acheter.

Dans Pokémon TCG Pocket, on peut désormais acheter un nouveau pack avec 115 Poké Lingots ainsi que l’ensemble d’accessoires Cynthia (jeton, tapis, couvertures de cartes). Le pack est vendu à 22,99 euros.

Dans le même temps, Pokémon TCG Pocket connaît un gros changement : l’arrivée des échanges. Pour l’instant, impossible de s’échanger des cartes de l’extension Choc Spatio-Temporel, d’autant plus que le processus est assez fastidieux. Mais la fonction est là et va vous aider à compléter votre Cartodex de première génération.

