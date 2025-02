Lecture Zen Résumer l'article

Et si au lieu d’échanger des cartes Pokémon dans Pokémon TCG Pocket avec vos amis, vous en échangiez avec des inconnus ? C’est ce que propose l’application PokéTrade.

Depuis quelques semaines, on peut échanger ses cartes dans Pokémon TCG Pocket. Sauf que le processus est lourd, tant et si bien que les développeurs ont déjà annoncé que le système sera modifié. En attendant, il existe une solution pour trouver des cartes que vous n’avez pas encore : l’application PokéTrade.

PokéTrade : l’application pour faire du troc de cartes

Sortie peu de temps après les échanges, l’application PokéTrade (disponible sur le Play Store et sur l’App Store) offre aux joueurs de Pokémon TCG Pocket du monde entier la possibilité de s’échanger des cartes entre eux. Attention : il ne s’agit pas du tout d’une application officielle, tout comme l’appli pour suivre votre collection. D’ailleurs, elle est truffée de publicités et propose une sorte d’abonnement très cher pour débloquer certaines fonctionnalités. Il y a même des Jetons d’échange et des Sabliers d’endurance qui limitent les échanges (et les joueurs sont encouragés à dépenser de l’argent pour en avoir davantage).

Le fonctionnement de PokéTrade // Source : PokéTrade

Toutefois, PokéTrade paraît rencontrer un certain succès, puisque l’application revendique déjà plus de 600 000 cartes échangées (soit plus de 300 000 échanges). Elle a d’ailleurs été téléchargée plus de 100 000 fois sur le Play Store et a de bonnes notes sur les magasins d’applications.

Comment ça marche les échanges dans Pokémon TCG Pocket avec des inconnus

L’idée, c’est qu’en vous inscrivant sur l’application, vous renseignez les cartes que vous avez en trop ainsi que les cartes que vous souhaitez. Pour rappel, seules des cartes de certaines raretés peuvent être échangées :

Les cartes de un à quatre diamants ;

Les cartes à une étoile.

Impossible donc d’obtenir Mew sans réaliser une mission. De plus, il n’est pas encore possible de s’échanger des cartes de l’extension Choc Spatio-Temporel. On peut lister les cartes qu’on a à échanger selon leur nom, leur rareté, leur type ou même leur langue. Même chose pour sa liste de souhaits, afin de faire savoir aux autres les cartes qu’on souhaite obtenir.

Les menus de l’application PokéTrade // Source : Numerama

Sur la page d’accueil de l’application, se trouve une sorte de moteur de recherche. Pour trouver la carte qu’on souhaite, en fonction de sa langue, sa rareté, son type. Il est également possible de chercher une carte précise. Alors, des cartes s’affichent : en cliquant sur l’une d’entre elles, vous pouvez voir les cartes que son propriétaire souhaite obtenir. Si vous en avez une en trop, vous pouvez gratuitement entrer en contact avec cet autre joueur.

Si les deux parties acceptent, elles peuvent échanger leur code ami pour s’ajouter sur le jeu dans une messagerie directe. C’est ce qui leur permettra par la suite d’initier l’échange du jeu. Le risque, c’est évidemment qu’on ne vous réponde pas. Mais soyez rassurés, aucun risque qu’on ne vous vole votre carte : le jeu Pokémon TCG Pocket est totalement sécurisé. Aucun risque de vous faire arnaquer par une fausse carte non plus.

Malheureusement, il y a des publicités et des micro-transactions dans l’application // Source : Numerama

Le petit plus de cette application, c’est que vous n’avez pas forcément besoin d’être actif dans votre recherche : c’est un plus évidemment, mais pas une nécessité. Des joueurs peuvent très bien être intéressés par vos cartes et en avoir que vous n’avez pas encore. Ils vous contactent, vous proposent un échange, et vous n’avez qu’à accepter. C’est par exemple ce qu’il m’est arrivé quelques minutes après mon inscription sur l’application. J’ai pu envoyer un Électhor français et recevoir un Grotadmorv espagnol. C’est le défaut des échanges : il faudra parfois accepter d’avoir des cartes

J’ai pu échanger un Électhor français avec un Grotadmorv espagnol // Source : Numerama

Avoir des réponses aux messages asynchrones n’est pas tant un problème que ça : une fois une proposition d’échange envoyée, l’autre joueur a de toute manière deux jours pour accepter (et que vous acceptiez sa carte). PokéTrade a donc le mérite d’éviter de vous faire dépenser de l’argent dans le Pass Premium (bien qu’on puisse l’utiliser gratuitement durant quelques jours) ou dans des boosters pour compléter votre collection.

À noter que d’autres solutions existent : réseaux sociaux, forums, groupes Facebook et même le serveur Discord français officiel de Pokémon TCG Pocket.

