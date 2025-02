Lecture Zen Résumer l'article

L’extension Lumière Triomphale va sortir dès ce 28 février sur Pokémon TCG Pocket. Avec à l’intérieur, le légendaire Arceus que vous aurez peut-être la chance d’obtenir.

Ce jeudi 27 février a eu lieu le Pokémon Presents, un événement dédié aux nouveautés de l’univers Pokémon. Parmi elles, des actualités autour de Pokémon TCG Pocket, sorti il y a quelques mois. L’annonce principale, c’est la sortie de l’extension Lumière Triomphale dès demain.

L’extension Lumière Triomphale arrive avec Arceus

À partir de ce vendredi 28 février, Pokémon TCG Pocket se mettra à jour avec l’arrivée d’une nouvelle extension, Lumière Triomphale. Sa mascotte : le légendaire Arceus, considéré comme le créateur de l’univers des Pokémon, rien que ça.

Un aperçu des cartes qui arrivent avec l’extension Lumière Triomphale // Source : Pokémon

On ignore combien de cartes il y aura, mais Pokémon en a dévoilé quelques-unes :

Tyranocif (avec ses sous-évolutions Ymphect et Embrylex) ;

Blizzaroi (avec sa sous-évolution Blizzi) ;

Motisma ;

Raichu (qu’on trouve déjà dans le jeu) ;

Nostenfer (avec ses sous-évolutions Nosferlato et Nosferapti) ;

Zarbi

Carchacrok-EX (avec ses sous-évolutions Carmache et Griknot) ;

Le Dresseur René ;

Shaymin ;

Coatox et Crapodaud ;

Arceus et Arceus-EX.

Arceus-EX arrive dans « Pokémon TCG Pocket »

Si l’on en croit les « Talents » de ces cartes, il vous faudra plusieurs Arceus. Si vous avez des Arceus en jeu, les talents des cartes mentionnées vous apporteront des avantages. De quoi ajouter une nouvelle dimension à la stratégie dans Pokémon TCG Pocket.

L’arrivée des matchs classés dans Pokémon Pocket et de nouvelles missions

Autre nouveauté qui arrive et qui est très attendue par les joueurs aguerris : l’arrivée des matchs classés. C’est durant ce Pokémon Presents qu’on apprend que les matchs classés arrivent fin mars, sans plus de précisions.

Les matchs classés arrivent dans « Pokémon TCG Pocket »

Par ailleurs, de ce 27 février au 30 avril prochain, Pokémon TCG Pocket vous fait un « cadeau spécial ». Vous pourrez obtenir des boosters spéciaux de l’extension Puissance Génétique (Dracaufeu, Mewtwo et Pikachu) avec des cartes plus rares. Ces boosters vous garantiront au moins une carte de rareté quatre diamants ou plus.

Des cadeaux et missions vous attendent dans le jeu

Dans le même temps, Pokémon TCG Pocket va ajouter de nouvelles missions dès demain matin avec l’extension Choc Spatio-Temporel, la dernière sortie. Elles vous permettront de collecter des Sabliers Boosters, des Sabliers Miracles, des Jetons Échanges ainsi que de la Vitalité Échange. De quoi compléter sa collection (qui devient de plus en plus difficile à suivre) et réaliser davantage d’échanges de cartes. D’ailleurs, les échanges de Pokémon TCG Pocket vont être revus, suite aux retours des joueurs.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'oeil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connecté au futur ! Installer Numerama

Installez Numerama sur votre écran d'accueil.



1. Appuyez sur le bouton



2. Sélectionnez "Sur l'écran d'accueil"

L'actu tech toujours à portée de main.Installez Numerama sur votre écran d'accueil.1. Appuyez sur le bouton2. Sélectionnez "Sur l'écran d'accueil" OK