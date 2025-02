Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Split Fiction est un jeu vidéo d’aventure et de plates-formes développé par le studio suédois Hazelight Studios, à l’origine du fabuleux It Takes Two, GOTY de 2021. Prévu pour le 6 mars 2025 sur Microsoft Windows, PlayStation 5 et Xbox Series, le jeu est disponible en précommande.

Split Fiction est le nouveau jeu coopératif du studio Hazelight, qui avait déjà brillé dans le domaine du couch gaming avec leur précédent jeu. Ici, l’univers change, mais la recette reste la même. Split Fiction est conçu pour être joué à deux en écran partagé, que ce soit en local ou en ligne, en invitant une ou un ami.

Split Fiction est prévu pour le 06 mars 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series, au prix de 49,99 €. Il est disponible en précommande sur le site de Leclerc, en version physique sur PS5 au prix de 39,99 €, et au prix de 42,99 € sur Xbox Series.

C’est quoi, ce jeu à faire en coop ?

Comme pour leurs jeux précédents, It Takes Two et A way Out, le studio suédois Hazelight Studios a pensé Split Fiction comme un titre à faire à deux en écran partagé. Ce nouveau titre coopératif peut se jouer en local, confortablement dans votre canapé, ou en ligne. La version en ligne permet d’ailleurs d’inviter une ou un autre joueur à rejoindre la partie, même s’il ne possède pas le jeu.

Les joueuses et les joueurs prennent le contrôle de Zoé ou Mio, deux écrivaines que tout oppose en quête d’un éditeur. Dans l’espoir de signer un contrat d’édition, elles se retrouvent prisonnières d’une simulation mettant en scène leurs écrits. Les deux autrices vont alors devoir mettre leur différend de côté pour tenter de s’échapper de cette simulation, tandis que les écrits de Mio, plutôt orientés science-fiction, vont se mélanger à ceux de Zoe, beaucoup plus fantasy.

À ce prix, la précommande de Split Fiction vaut-elle le coup ?

Si vous avez adoré It Takes Two, nul doute que Split Fiction soit un titre qui devrait vous plaire. La précommande est une bonne occasion de l’avoir le jour de sa sortie et à un prix plus doux. Le jeu propose un gameplay action-aventure avec une vue à la troisième personne où vous devrez principalement compléter des séquences de plateformes, résoudre des énigmes et combattre quelques ennemis. Chaque niveau est différent et propose des séquences de gameplay uniques.

Zoe et Mio devront collaborer et utiliser les habilités propres à chacune pour progresser dans des niveaux. Le récit oblige l’aventure à proposer des niveaux d’une diversité incroyable, entre villes futuristes et décors champêtres d’Heroic fantasy.

Les points à retenir sur Split Fiction :

Une aventure en coop local ou en ligne

Un univers vaste pour tous les goûts

L’aventure avec un grand A

