Lecture Zen Résumer l'article

Avec 12 Go de RAM, la Nintendo Switch 2 dispose de trois fois plus de RAM que la première Nintendo Switch (et de 4 Go de plus qu’une PS4 Pro). Elle embarque également la puce Nvidia T239, sortie en 2021. C’est ce que l’on apprend dans la dernière vidéo du YouTuber chinois Geekerwan, qui a acheté la carte mère de la console sur la plateforme Xianyu.

En Chine, il est déjà possible d’acheter des composants de Nintendo Switch 2 sur le marché noir. C’est en tout cas ce que prouve le YouTuber Geekerwan dans une vidéo publiée le 8 mai 2025, dans laquelle il décortique la nouvelle console de Nintendo composant par composant. Il explique avoir acheté la carte mère de la Switch 2 pour 1 000 Yuan, soit 122 euros.

Dans sa vidéo, Geekerwan confirme plusieurs rumeurs, comme celles sur la quantité de mémoire vive de la console. Avec deux modules LPDDR5X de 6 Go, la Nintendo Switch 2 propose 12 Go de RAM, versus 4 Go de RAM sur l’ancien modèle. C’est une excellente nouvelle pour les joueurs, puisque les développeurs devraient pouvoir porter des titres PS5 et Xbox assez facilement. En effet, la Nintendo Switch 2 a plus de RAM que la Xbox Series S (10 Go) ou la PS4 Pro (8+1 Go).

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Des bouts de Nintendo Switch 2 déjà en vente en Chine

Première chose importante : il est impossible de fabriquer une Switch 2 avec seulement sa carte mère. Le YouTuber dit avoir essayé d’assembler la console, mais il n’a pas été en mesure de la faire démarrer. Les composants vendus sur le marché noir ne contiennent probablement pas de quoi faire démarrer le système d’exploitation de la Switch 2.

Dans sa vidéo, Geekerwan s’est amusé à faire du reverse engineering sur les composants de la Switch 2. Il décortique chaque composant un à un afin de comprendre comment Nintendo a constitué sa console. Son matériel est impressionnant : son travail est semblable à celui de grandes entreprises technologiques.

La carte mère de la Nintendo Switch 2 selon Geekerwan. // Source : YouTube

Première observation : le lecteur de cartouche est désormais intégré à la carte mère, alors qu’il s’agissait d’un composant différent auparavant. Il s’agit sans doute d’une bonne nouvelle pour les débits, mais d’une mauvaise pour la réparabilité. Si votre lecteur de cartouche meurt, alors il faudra sûrement tout changer. La taille du SoC est aussi plus imposante : il occupe 207 mm2, contre 100 m2 pour le Tegra X1 gravé en 16 nm. C’est plus que la puce M2 d’Apple, mais ça ne signifie pas que la Switch 2 sera plus puissante qu’un Mac. Le plus probable est que Samsung, qui a gravé la puce pour Nintendo, n’utilise pas une gravure fine (entre 8 et 10 nm).

Selon les comparaisons réalisées par le laboratoire du YouTuber, la Switch 2 utilise un processeur Nvidia T239. Il s’agit d’une puce de 2021, ce qui confirme que Nintendo continue d’utiliser des technologies datées dans ses nouveaux produits.

La carte mère de la Switch 1 vs. celle de la Switch 2. // Source : Geekerwan

Geekerwan révèle aussi la liste des partenaires de Nintendo. C’est sans surprise Nvidia qui a fabriqué la puce, comme sur la précédente console. Hynix fournit une puce UFS3.1 avec 256 Go de stockage, tandis que MediaTek fournit la puce pour la connectivité Wi-Fi et Bluetooth. La Switch 2 peut consommer au maximum 34,4 W selon ses mesures, même s’il s’agit d’une donnée théorique. On peut espérer que la consommation soit bien moindre, y compris en mode télé.

Geekerwan s’attend à des performances 25 % inférieures à une RTX 2050. Ce n’est pas mauvais du tout. // Source : Geekerwan

Autre information capitale : la quantité de mémoire vive. Il y a deux barrettes LPDDR5X de 6 Go dans sa console, fabriquées aux alentours de septembre 2024. Elles supportent 8533 MT/s (millions de transferts par seconde) selon le YouTuber. On passe donc d’une Switch avec 4 Go de RAM à une Switch 2 avec 12 Go de RAM.

12 Go de RAM, c’est plus que la PS4 Pro et la Xbox Series S

La bonne nouvelle de cette vidéo est la quantité de mémoire vive. Avec 12 Go de RAM, la Switch 2 se positionne entre la PS4 Pro (9 Go) et la PS5 (16 Go de RAM). Elle offre une plus grande quantité de mémoire vive que la Xbox Series S (10 Go), qui peut faire tourner tous les jeux next gen, dont le futur GTA VI. La puce de 2021 laisse supposer une qualité toujours limitée par rapport aux consoles haut de gamme de Sony et Microsoft, mais des capacités légèrement supérieures à la Switch 1, qui s’approchait plus d’un smartphone Android d’entrée de gamme.

Console Quantité de RAM Type de RAM Année de sortie Switch 1 4 Go LPDDR4 2017 Switch 2 12 Go LPDDR5X 2025 PS4 8 Go GDDR5 2013 PS4 Pro 9 Go (8 Go + 1 Go) GDDR5 2016 PS5 16 Go GDDR6 2020 PS5 Pro 18 Go GDDR6 2024 Xbox One 8 Go DDR3 2013 Xbox One X 12 Go GDDR5 2017 Xbox Series S 10 Go GDDR6 2020 Xbox Series X 16 Go GDDR6 2020

Bref, la Nintendo Switch 2 devrait bel et bien être beaucoup plus capable que la première Switch. Sa puce de 2021 est forcément un peu décevante, mais l’écart de qualité devrait être significatif (la précédente Switch utilisait une puce de 2015, avec d’autres composants d’entrée de gamme). Un écart d’au moins 6 ans qui devrait faire plaisir aux joueurs.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama