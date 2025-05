Lecture Zen Résumer l'article

Vous l’avez peut-être remarqué en allant sur France.tv en journée : certains programmes sont inaccessibles. Étrange pour une plateforme de SVoD qui permet de les regarder quand on veut. En réalité, il y a une explication et elle est légale.

L’avantage des services de streaming, c’est qu’on peut regarder des films et des séries à n’importe quelle heure de la journée. Sauf que sur France.tv, une partie des programmes n’est disponible que la nuit. On a une explication à vous donner.

Les programmes interdits aux moins de 16 ans sur France.tv

Les films, séries, documentaires et émissions concernés sont les programmes diffusés par France.tv et interdits aux moins de 16 ans. Impossible de les regarder entre 5 heures du matin et 22h30. C’est le cas même si l’on est connecté à un compte dont la date de naissance indiquée est plus vieille (la connexion à un compte est obligatoire). De toute manière, il faut (en théorie) avoir 16 ans pour créer un compte sur la plateforme, à moins de mentir sur son âge. Effectivement, lorsque vous appuyez sur votre télécommande, il n’y a aucun système pour vérifier votre âge non plus.

La série Lastman n’est pas disponible la journée sur France.tv // Source : Léo – TechMaker via X

En fait, France.tv doit appliquer la même réglementation que sur la télévision linéaire, sur ses chaînes France 2, France 3, etc. Sur la TNT, les programmes déconseillés aux moins de 16 ans ne peuvent être diffusés qu’entre 22h30 et 5 heures du matin. Plusieurs programmes sont concernés : les séries Split et Lastman entre autres.

Ce message lorsqu’on essaie de regarder l’épisode 4 de Split en pleine journée // Source : Capture d’écran Numerama

En plus d’être bloqués, ils ne sont tout simplement pas visibles sur la plateforme : cherchez-les, vous ne les trouverez pas. Une restriction qui ne semble pas être appliquée pour les programmes interdits aux moins de 12 ans, qui ne sont diffusés qu’à partir de 22 heures (20h30 sur les chaînes thématiques, notamment de cinéma).

Pourquoi une telle interdiction ?

La réponse est à trouver du côté d’Edouard Gasnier, auparavant coordinateur des lancements des programmes chez France TV Slash. Il expliquait dans un fil publié sur X que France Télévisions étant un service audiovisuel public, « on ne joue pas avec la protection des jeunes publics. »

L’épisode 4 de Split n’est pas visionable en journée // Source : France TV Slash

Il s’agit en fait d’une règle du CSA (devenue l’Arcom) sur la télévision sur toutes les chaînes de la TNT — dont les canaux appartiennent à l’État et non aux chaînes privées — pour la protection des enfants. France Télévisions applique donc aussi cette règle sur sa plateforme de SVoD. D’autant qu’aucun système de vérification d’identité n’existe, bien que le groupe y ait songé : « On a étudié d’autres pistes, comme un accès après présentation de carte d’identité… mais il y a l’importante réglementation RGPD. » Aucun moyen de paiement n’est par ailleurs demandé lors de l’inscription.

La page d’accueil de France.tv // Source : Capture Numerama

Quant aux habitants des outres-mer, ils doivent regarder ces programmes entre 22h30 et 5 heures du matin, heure locale. C’est ce que nous avait confirmé l’équipe de production de la série Split, diffusée sur France.tv et qui est déconseillée aux moins de 16 ans. La prochaine fois que vous voudrez regarder un épisode d’une série d’horreur sur France.tv, il faudra vous coucher un peu plus tard (ou vous lever très tôt).

