Lecture Zen Résumer l'article

Un nouveau film Le Seigneur des anneaux est actuellement en préparation. Prévu pour 2027, il portera sur Gollum, personnage phare de la saga.

Le Seigneur des anneaux va revenir sur grand écran. Après la trilogie originale et celle du Hobbit, il est temps pour Warner Bros. de nous ramener en Terre du Milieu — comme prévu depuis février 2023. Cette information n’a rien de surprenant, puisque ces sagas font partie des licences les plus fortes et populaires au monde.

Tous ces films, réalisés par cinéaste néo-zélandais, Peter Jackson, ont marqué les esprits et continuent d’alimenter les débats et d’illuminer les soirées de fans du monde entier. Or, l’univers imaginé par Tolkien est suffisamment riche et détaillé pour imaginer une foule d’adaptations. La prochaine en date porte sur un personnage à l’importance cruciale : Gollum.

Pour aller plus loin On a osé classer les films Le Seigneur des anneaux du meilleur au pire

Tout ce que l’on sait sur le nouveau film Le Seigneur des anneaux

De quoi parlera le prochain film Le Seigneur des anneaux ?

Le futur blockbuster sera centré sur Gollum, hobbit devenu l’un des porteurs maudits de l’Anneau unique. Le film sera nommé Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, ce qui sous-entend qu’il traitera d’une époque où Sméagol était déjà devenu Gollum. Pour l’heure, le projet en est aux premières étapes de l’écriture.

Auprès du média américain Empire, la scénariste Philippa Boyens a évoqué un récit « intense, situé après la fête d’anniversaire de Bilbo et avant les évènements des Mines de la Moria », qui sera raconté « du point de vue de cette créature incroyable », à savoir Gollum.

À noter qu’un court métrage réalisé par des fans s’intitulait déjà The Hunt for Gollum. Warner Bros. l’a fait supprimer de YouTube quelques heures après l’officialisation. Sorti il y a quinze ans, The Hunt for Gollum cumulait plus de 13 millions de vues.

Gollum dans Le Seigneur des anneaux. // Source : New Line Cinema

Qui se cache derrière ce film sur Gollum ?

Lord of the Rings: The Hunt for Gollum est produit par Fran Walsh et Philippa Boyens, ainsi que Peter Jackson en personne. En revanche, il ne réalisera pas le film. Cette tâche sera confiée à Andy Serkis, ni plus ni moins que l’acteur qui a prêté ses traits à… Gollum.

Il était déjà passé derrière la caméra, en assistant Peter Jackson sur Le Hobbit, puis en volant de ses propres ailes avec Breathe, Mowgli : La Légende de la jungle et, plus récemment, Venom: Let There Be Carnage. Le studio Weta, spécialisé dans les effets spéciaux, sera de la partie pour un tournage en Nouvelle-Zélande.

Andy Serkis, Ian McKellen… Quels acteurs et actrices seront au casting du nouveau film Le Seigneur des anneaux ?

Non content de réaliser un film Le Seigneur des anneaux, Andy Serkis en sera aussi la tête d’affiche, puisqu’il renfilera le costume numérique de Gollum. À ses côtés, plusieurs grands noms ont été suggérés, comme ceux de Ian McKellen, qui interprète Gandalf, ainsi que de Viggo Mortensen, qui incarne Aragorn. Leur présence n’a toutefois pas encore été confirmée.

Pour aller plus loin Gandalf sera-t-il dans le film Gollum ?

Aragorn sera-t-il de retour ? // Source : New Line Cinema

Un ou deux films sur Gollum ?

Contrairement aux rumeurs qui ont longtemps circulé à ce propos, l’histoire de The Hunt for Gollum ne sera pas étirée sur deux films, mais sur un seul long-métrage.

Cependant, un autre film live-action, basé sur les écrits de Tolkien, est bien en préparation : on ignore tout, cependant, de son histoire, qui devrait être totalement distincte de celle sur Gollum.

Quelle est la date de sortie du prochain film Le Seigneur des anneaux sur Gollum ?

Lord of the Rings: The Hunt for Gollum est attendu pour le 17 décembre 2027 dans les salles américaines. En France, il devrait être dévoilé le 15 décembre, afin de coller aux sorties traditionnellement fixées au mercredi. Un choix évidemment stratégique, pour offrir aux fans un beau cadeau, pile à temps pour Noël.

Pour aller plus loin Le film sur Gollum va se baser sur presque rien du Seigneur des anneaux. Et alors ?

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama