Lecture Zen Résumer l'article

Dans une vidéo de 2 minutes et 47 secondes publiée le 6 mai 2025, Rockstar Games dévoile de nouvelles images de GTA VI, son jeu attendu pour le 26 mai 2026. C’est la première fois depuis un an et demi que de nouvelles images sont publiées.

Personne ne l’avait vu venir : Rockstar Games a publié le 6 mai 2026 le « Trailer 2 » de GTA VI, un an et demi après la première bande-annonce. La vidéo de 2 minutes et 47 secondes dévoile une partie de l’intrigue et de nouvelles images de Vice City.

Cette bande-annonce arrive moins d’une semaine après le report du jeu, décalé de l’automne 2025 au 26 mai 2026.

Pour aller plus loin Rockstar publie 76 images inédites de GTA 6 qui ne sont pas dans la bande-annonce

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Une seconde bande-annonce de GTA 6 que personne n’attendait avant plusieurs mois

Après avoir repoussé GTA VI le 2 mai, Rockstar Games publie une seconde bande-annonce le 6 mai. Une décision prise pour rassurer les fans ? C’est difficile à dire, puisque tout le monde pensait qu’il n’y aurait plus de communication avant de longs mois. La première bande-annonce date du 5 décembre 2023.

Dans cette seconde bande-annonce aux airs de Bonnie et Clyde, c’est surtout Jason qui est à l’honneur, alors que le premier trailer dévoilait Lucia. On y découvre la vie de ce gangster de Vice City, entre loyer impayé, braquage et musculation à la plage. Son nom complet est Jason Duval. Rockstar Games en profite pour faire une petite blague aux fans, avec une petite phrase bien pensée.

Jason dans la seconde bande-annonce de GTA 6. // Source : Rockstar Games

Lucia apparaît à la 50ᵉ seconde, avec désormais un nom de famille. La protagoniste principale de GTA 6 s’appelle Lucia Caminos et sera en prison au début du jeu. Jason sera probablement le premier personnage jouable, puisqu’il vient récupérer Lucia à sa sortie de prison (on apprend qu’il a, lui aussi, fait de la prison).

Lucia à sa sortie de prison. // Source : Rockstar Games

Ensuite, on a un aperçu de la nouvelle vie de Jason et Lucia, qui veulent repartir sur de bonnes bases (Lucia porte un bracelet électronique sur plusieurs plans, qui pourrait avoir un intérêt dans l’intrigue). Tout laisse penser que la voie du crime va être de nouveau employée par les deux personnages principaux, qui multiplient les opérations pas très honnêtes dans la suite de la bande-annonce. On les voit commettre des braquages et être très complices, ce qui laisse deviner une mécanique inédite entre les personnages. Michael, Franklin et Trevor (GTA V) étaient trois personnages qui servaient leurs propres intérêts.

Jason et Lucia à la marina. // Source : Rockstar Games

Autre avantage de la bande-annonce, qui a été enregistrée depuis une PS5 : découvrir les graphismes de GTA VI, qui s’annoncent assez spectaculaires. On meurt d’impatience à l’idée de découvrir Vice City, même s’il faudra attendre au moins le 26 mai 2026, si le jeu n’est pas une nouvelle fois décalé.

Pour aller plus loin Le synopsis officiel de GTA 6 enfin dévoilé par Rockstar : voici l’histoire du jeu

Bonus : Rockstar Games a mis en ligne un site dédié à GTA VI qui dévoile une partie de l’histoire. Synopsis, casting, lieux de l’histoire… On a enfin des informations officielles. La communication commence enfin pour le jeu le plus attendu de la décennie.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama