Après des mois de suspense, le film The Hunt for Gollum, situé dans l’univers du Seigneur des anneaux, vient enfin de révéler aux fans une précieuse information : sa date de sortie dans les salles obscures.

Avant de pouvoir de nouveau hurler « Mon précieuuuuuuuuux » au cinéma, il vous faudra encore un peu de patience. La sortie du prochain film du Seigneur des anneaux, nommé The Hunt for Gollum, a ainsi maintes fois été reporté. Mais cette fois, c’est la bonne : la date officielle a enfin été révélée.

Une date de sortie stratégique, pile avant Noël

Le 8 mai 2025, le média américain Deadline a fait savoir que The Hunt for Gollum sortira dans les salles de cinéma américaines le 17 décembre 2027. Cela devrait signifier que le film arrivera en France le 15 décembre, afin de coller aux sorties traditionnellement fixées au mercredi. Ce choix est évidemment stratégique, puisque les fans pourront découvrir le prochain film du Seigneur des anneaux pile à temps pour Noël.

À l’origine, deux films avaient été évoqués, mais il s’agissait d’une simple incompréhension, puisqu’un autre film live action tiré des écrits de Tolkien est bien en préparation, mais son histoire sera distincte. Celle de The Hunt for Gollum reste d’ailleurs floue, pour le moment. La scénariste Philippa Boyens a simplement évoqué auprès d’Empire un récit « intense, situé après la fête d’anniversaire de Bilbo et avant les évènements des mines de la Moria », qui sera raconté « du point de vue de cette créature incroyable », à savoir Gollum, donc.

Le film sera produit par Peter Jackson, Fran Walsh et Philippa Boyens, qui avaient déjà piloté les sagas originales du Seigneur des anneaux ainsi que du Hobbit.

Derrière la caméra, on retrouvera un habitué de l’univers : Andy Serkis, qui reprendra également son rôle de Gollum, par la même occasion. Gandalf, interprété par Ian McKellen, ainsi qu’Aragorn, incarné par Viggo Mortensen, pourraient aussi faire leur grand retour. En attendant de pouvoir de nouveau suivre les traces de ces personnages emblématiques, il faudra s’armer de beaucoup de patience. Heureusement, la saison 3 des Anneaux de pouvoir, prévue pour courant 2026, sera (presque) bientôt là pour nous consoler.

